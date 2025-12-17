拆東廂建宴會廳涉國安？白宮改建不喊停

圖為白宮東廂宴會廳施工現場。(美聯社)

川普 總統為擴建宴會廳逕自拆除白宮 東廂後挨告；川普政府15日透過法庭文件表示，興建白宮宴會廳計畫基於國家安全因素，必須繼續進行；但該文件並未具體解釋所謂國安因素為何。

「國家歷史保護信託基金」(National Trust for Historic Preservation)12日提告要求聯邦法官暫停白宮東廂改造計畫，直到完成全面設計審查、環境評估、公眾意見徵詢，並經國會辯論和批准後，才能繼續動工。此案聽證16日在華府 聯邦法院舉行，法官Richard J. Leon表示，原告方未能提供足夠證據顯示工程會帶來無可彌補的傷害，他傾向於不暫停這改造計畫。

川普政府提出的法庭文件，包含了負責總統及高層官員安全的特勤局聲明。特勤局副局長昆恩(Matt Quinn)聲明表示，白宮東廂改造計畫需進行更多工作，以滿足特勤局「維安要求」；若停止施工，即使只是暫時性，也會嚴重阻礙特勤局履行法定職責和維安使命。

美聯社報導，該文件未具體解釋國安疑慮，但提議在原告不在場時，與法官私下會面分享機密細節。白宮東廂曾建於總統緊急行動掩體上。

文件顯示，白宮東廂拆除工作和其他準備工作仍在進行，但宴會廳最終興建方案尚未敲定。國家公園管理局駐白宮聯絡員史坦維奇(John Stanwich)寫道，地下工程仍在繼續，地基工程明年1月開始，地上工程最早明年4月才能開始。

川普去年10月下令拆除白宮東廂，打算在2029年1月任期結束前，耗資約3億元，建造一座面積9萬平方呎、可容納千人的宴會廳。該計畫擴建面積幾乎是拆除東廂前的兩倍。

「國家歷史保護信託基金」訴狀寫道：「任何總統都無權未經任何審查即拆除白宮任何部分；也無權在公眾沒有參與機會下，擅自在公共土地建造宴會廳。」

該基金會在東廂拆除工作開始後，曾於10月21日致函國家首都規畫委員會(National Capital Planning Commission)、藝術委員會(Commission of Fine Arts)、國家公園管理局(National Park Service)、國會，敦促停止該計畫並要求政府遵守聯邦法律，結果未收到任何回覆；上述機構和聯邦總務署(GSA)及各機構領導人都被列為被告。