美國將22古巴移民送關達那摩灣 2個月來首見

圖為古巴關達那摩灣海軍基地拘留所。(路透)

知情人士透露，美國已將22名古巴移民 轉送至位於古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）的海軍基地，這是兩個月來首度將打算驅逐出境的男性重新安置於這處拘留地點。

「紐約時報」報導，這些本周抵達基地的男性，據信是自今年1月以來首批被送往此處的古巴公民。美國總統川普政府1月在此設立一座拘留中心，專門收容被指定從美國驅逐的移民。

美國移民暨海關執法局（ICE）總計已在這座基地拘留了約730名男性，他們大多來自薩爾瓦多、瓜地馬拉和委內瑞拉等拉丁美洲國家。

移民暨海關執法局昨天將有關最新被拘留者及可能的去向等問題，轉交給上級單位國土安全部 ，但國土安全部並未提供細節，包括這些男子是否或將如何被送回古巴政府手中。

在極少數情況下，美國曾透過分隔兩側、由古巴軍隊與雷區守衛的圍籬大門，遣返古巴公民。

今年先前所有被拘留的移民，都是透過美國包機或軍用貨機進出這座基地。

這22名男子是14日搭乘一架從路易斯安那州起飛的移民暨海關執法局包機抵達。

一名國防部官員透露，最新抵達的人員中，有5人被視為「高度威脅非法外籍人士」。由於只有移民暨海關執法局及國土安全部官員獲授權討論此事，這名官員是在匿名情況下提供相關行動細節。

被認定為高風險的被拘留者，通常會被關押在一座監獄內，這座監獄過去曾用來羈押在反恐戰爭中於海外被捕、疑似與蓋達組織（Al Qaeda）有關的人士。

其餘的古巴男子將被安置在一個宿舍式的拘留設施，這裡多年來一直被用來收容來自加勒比海國家尋求庇護的移民。

這座拘留中心自美國10月中旬將18名男子送往薩爾瓦多和瓜地馬拉以來，一直處於閒置狀態。同月稍晚，基地在颶風美莉莎（Hurricane Melissa）來襲前，將所有非必要居民，包括移民暨海關執法局人員與承包商撤回美國本土。

這次周末的轉送行動，也是自華府聯邦法官裁定川普政府在這座基地拘留指定驅逐的移民已逾越職權以來，首度進行移送行動。