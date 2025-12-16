我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

證據轉向…布朗大學槍案關係人獲釋 當局公布兇嫌身影新視頻

編譯中心／綜合報導
布朗大學槍案其中一名遇害學生，是18歲的烏茲別克移民烏穆爾佐科夫。(取自GoFundMe網站)
布朗大學槍案其中一名遇害學生，是18歲的烏茲別克移民烏穆爾佐科夫。(取自GoFundMe網站)

導致兩名學生喪生、九人受傷的布朗大學(Brown University)槍擊案，由於證據指向另一方向，先前被列為「關係人」的男子在留置後，14日晚獲釋。當局15日逐戶敲門，尋找任何可能拍到槍手的影片，該槍手曾在畫面粗糙的影像中被拍到步行離開。

路透和美聯社報導，15日下午的記者會上，當局公布他們認為是行凶男子的三段新影片。這些影片拍攝於槍擊事件發生前約兩小時，畫面中的男子戴著口罩，身穿深色的雙色外套。雖然他的臉部並未清楚可見，但這些影片提供了目前為止最清晰的嫌犯影像。

「我們希望能夠確認這名人士的身分，並將其繩之以法，」普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar Perez)表示。他指出，警方在13日接獲最初的911報案後，於數分鐘內即作出回應。他也呼籲民眾，若對影片中的男子有任何線索，請撥打檢舉專線，相關影片將會發布於社群媒體上。

警方在案發後拘留一名關係人、現年24歲的班傑明·艾瑞克森(Benjamin Erickson)，他曾在陸軍服役，警方逮捕他時還繳獲了兩把手槍。

不過，數小時後在14日深夜舉行的記者會上，普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)與其他州及地方官員向媒體表示，這名遭拘留的男子將被釋放，並稱調查已朝「另一個方向」進行。警方拒絕詳細說明該名男子最初被拘留的原因。

15日在大學附近的一個社區裡，一排警員在覆蓋著積雪的院子裡拖著腳步搜尋證據。與此同時，自稱為聯邦法警的探員向當地居民詢問，是否設有監視攝影機。

槍擊案造成兩名學生喪生。其中一名受害者稍早被確認為19歲的艾拉·庫克(Ella Cook)，是該校二年級學生、共和黨俱樂部副主席。她在阿拉巴馬州伯明罕教會的牧師，形容庫克是「一束腳踏實地、忠誠而明亮的光，扶持、提振身邊的每一個人」。

第二名遇害者被確認為「聰明且前途無量」的18歲烏茲別克移民烏穆爾佐科夫(Mukhammad Aziz Umurzokov)，他獲得獎學金主修生物科學和神經科學，夢想成為神經外科醫生。槍案當時，他在幫朋友複習經濟學期末考。

19歲的艾拉·庫克在布朗大學槍案中喪生。(取自領英網站)
19歲的艾拉·庫克在布朗大學槍案中喪生。(取自領英網站)

槍擊 庫克 阿拉巴馬州

上一則

敘利亞恐攻 美遇害2國民兵身分公布 愛荷華州降半旗

下一則

指控百草枯致帕金森氏症 數千農民向中製造商提訴求償

延伸閱讀

布朗大學第2名遇害者確認為烏茲別克移民：他夢想當醫生

布朗大學第2名遇害者確認為烏茲別克移民：他夢想當醫生
布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事

布朗大學槍擊被捕男子證據不足獲釋…今日你應知道5件事
黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋

黎智英之子呼籲英國政府 採取行動幫助父親獲釋
布朗大學槍擊案 被捕24歲關係人「證據不足」將獲釋

布朗大學槍擊案 被捕24歲關係人「證據不足」將獲釋

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條