證據轉向…布朗大學槍案關係人獲釋 當局公布兇嫌身影新視頻

布朗大學槍案其中一名遇害學生，是18歲的烏茲別克移民烏穆爾佐科夫。(取自GoFundMe網站)

導致兩名學生喪生、九人受傷的布朗大學(Brown University)槍擊 案，由於證據指向另一方向，先前被列為「關係人」的男子在留置後，14日晚獲釋。當局15日逐戶敲門，尋找任何可能拍到槍手的影片，該槍手曾在畫面粗糙的影像中被拍到步行離開。

路透和美聯社報導，15日下午的記者會上，當局公布他們認為是行凶男子的三段新影片。這些影片拍攝於槍擊事件發生前約兩小時，畫面中的男子戴著口罩，身穿深色的雙色外套。雖然他的臉部並未清楚可見，但這些影片提供了目前為止最清晰的嫌犯影像。

「我們希望能夠確認這名人士的身分，並將其繩之以法，」普羅維登斯警察局長培瑞斯(Oscar Perez)表示。他指出，警方在13日接獲最初的911報案後，於數分鐘內即作出回應。他也呼籲民眾，若對影片中的男子有任何線索，請撥打檢舉專線，相關影片將會發布於社群媒體上。

警方在案發後拘留一名關係人、現年24歲的班傑明·艾瑞克森(Benjamin Erickson)，他曾在陸軍服役，警方逮捕他時還繳獲了兩把手槍。

不過，數小時後在14日深夜舉行的記者會上，普羅維登斯市長史邁利(Brett Smiley)與其他州及地方官員向媒體表示，這名遭拘留的男子將被釋放，並稱調查已朝「另一個方向」進行。警方拒絕詳細說明該名男子最初被拘留的原因。

15日在大學附近的一個社區裡，一排警員在覆蓋著積雪的院子裡拖著腳步搜尋證據。與此同時，自稱為聯邦法警的探員向當地居民詢問，是否設有監視攝影機。

槍擊案造成兩名學生喪生。其中一名受害者稍早被確認為19歲的艾拉·庫克 (Ella Cook)，是該校二年級學生、共和黨俱樂部副主席。她在阿拉巴馬州 伯明罕教會的牧師，形容庫克是「一束腳踏實地、忠誠而明亮的光，扶持、提振身邊的每一個人」。