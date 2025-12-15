嬌生爽身粉致癌 判賠2女4000萬

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
嬌生公司拒絕承認其嬰兒爽身粉會致癌，但已從2020年起停止在美國銷售滑石粉基底的爽身粉，改為玉米澱粉配方。(路透)
嬌生公司拒絕承認其嬰兒爽身粉會致癌，但已從2020年起停止在美國銷售滑石粉基底的爽身粉，改為玉米澱粉配方。(路透)

加州洛杉磯高等法院的陪審團12日裁定，嬌生公司(Johnson & Johnson)須為兩名女性使用其嬰兒爽身粉而罹患卵巢癌負責，並判賠共4000萬元。

路透報導，原告肯特(Monica Kent)於2014年診斷出卵巢癌，舒爾茨(Deborah Schultz)則於2018年罹癌。兩人皆為加州居民，並表示在沐浴後使用嬌生嬰兒爽身粉長達40年，罹癌後療程包括大型手術以及數十輪化療。

陪審團裁定肯特獲賠1800萬元，舒爾茨及其丈夫獲賠2200萬元。陪審團認為嬌生多年來明知其爽身粉產品具危險性，卻未向消費者示警。原告律師伯奇菲爾德(Andy Birchfield)告訴陪審團，嬌生早在1960年代就知道其產品可能致癌，「他們完全知道，而且一直竭力掩蓋事實。」

嬌生的律師布朗(Allison Brown)則辯駁，肯特、舒爾茨會覺得爽身粉害她們得卵巢癌，完全是她們律師的片面之詞，因為這個關聯並未獲得任何美國主要衛生機構支持，也沒有研究顯示爽身粉能從體表移動至生殖器官。布朗向陪審團說在這起案件中原告其實沒有證據，而「她們希望你們不在意她們沒有證據。」

據法院文件，嬌生目前面臨超過6萬7000名原告提起訴訟，這些人聲稱在使用嬰兒爽身粉及其他滑石粉產品後被診斷出罹癌。嬌生聲稱其產品安全、不含石綿、不會致癌，不過仍於2020年停止在美國銷售滑石粉基底的嬰兒爽身粉，改為玉米澱粉配方。

嬌生曾試圖透過破產程序解決相關訴訟，但破產聲請已三度遭聯邦法院駁回。舒爾茨與肯特的案件是嬌生最近一次嘗試破產被否決後，首批審理的案件。

在嘗試破產之前，嬌生在滑石粉相關審判中的判決好壞參半，部分判決賠償金額高達46億9千萬元。大多數原告都是罹患卵巢癌，另有一小部分案件則是罹患罕見的間皮瘤(mesothelioma)，該癌症與石棉有高度關聯性。嬌生過去曾就部分間皮瘤案件達成和解，但尚未達成全國性和解，因此近月來仍有多起相關訴訟審理中，其中一起同樣在洛杉磯的案件10月判賠超過9億元。

孫雯夫婦涉為中效力案 陪審團首日審議六小時未裁決

孫雯夫婦涉為中效力案 陪審團首日審議六小時未裁決
嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元

嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元
拜登學貸「有價值的教育儲蓄計畫」被推翻 數百萬人將恢復還款

拜登學貸「有價值的教育儲蓄計畫」被推翻 數百萬人將恢復還款
名人堂迎接巨人強打肯特 邦茲與克萊門斯依然無緣

名人堂迎接巨人強打肯特 邦茲與克萊門斯依然無緣

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽