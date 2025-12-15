海洋暖化蝦量大減 新英格蘭禁捕令再延3年 緬因漁民影響最大

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
緬因灣的捕蝦船，自從2013年開始實施捕蝦禁令後，只好改撈其他種類海產。(美聯社)

新英格蘭地區海域水溫持續上升，導致蝦量劇減至幾乎絕種，監管機構決定未來三年該海堿繼續禁止捕蝦，換言之，自2013年起的禁捕令會延至2028年再檢討。

綜合美聯社等報導，大西洋國家海洋漁業委員會(Atlantic States Marine Fisheries Commission)本月11日投票決定繼續禁止捕蝦。據機構的文件透露，儘管實施禁捕令已12年，環境條件略有改善，但受海水暖化影響，今年蝦類的數量仍然「極少」。

在禁令下，緬因州漁民受影響最大，捕蝦業是新英格蘭海域歷史悠久，且價值最高的經濟產業。過去漁民每年冬季可撈到多達1000萬俗稱「北極甜蝦」(cold-water shrimp)的粉紅色小蝦。但自2014年以來，多篇科學報告指水溫上升導致蝦類生存環境惡化，數量過以致無法供應持續捕撈。

北極甜蝦一直是緬因州海域在冬季盛產的海鮮，但只適合在低溫海域生存，新英格蘭地區近年海水溫度不斷上升，尤其緬因灣(Gulf of Maine)最為嚴重，水溫上升速度超越全球其他海域。

雖然麻州和新罕布夏州也產蝦，但北極甜蝦幾乎是緬因州的漁業黃金，漁民現在改捕撈其他海產，老饕要吃北極甜蝦，只能從加拿大進口。

在禁捕期間，漁民為配合魚類資源抽樣調查及數據收集，曾獲許少量捕蝦，而最終只捕獲了70隻蝦，總重不到3磅。

調查報告指出，異常低微的捕獲量加深了對於緬因灣北部蝦類資源可持續性的憂慮。

據2011年統計，緬因州漁民每年平均可捕獲1000萬磅蝦，2012年跌落至500萬磅以下，2013年甚至不到60萬磅，大西洋國家海洋漁業委員會於是決定禁捕。該委員會在2018年和2021年經仔細審視科學數據後，兩次決定再延長禁令。

科學家分析指出，海水溫度上升導致魷魚等專門捕食蝦類的獵食生物數量增加，威脅到緬因灣海域蝦類的繁殖。

