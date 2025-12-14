我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

AI狂熱三載見真章 華爾街警惕泡沫變數布局輪動

「掃地機器人始祖」iRobot驚傳破產 中國代工廠「債轉股」全資接手

編譯葉亭均／即時報導
美國消費型機器人公司iRobot在14日已經聲請破產。（美聯社）
美國消費型機器人公司iRobot在14日已經聲請破產。（美聯社）

美國消費型機器人公司iRobot在周日（14日）已經聲請破產，這家將掃地機器人帶入千家萬戶，堪稱讓這項產品商業化成功的「始祖」，在曾經輝煌並經營35年後，終究不敵市場激烈競爭的衝擊。

iRobot擁有知名掃地機器人品牌Roomba。根據新聞稿，總部位於麻薩諸塞州的iRobot於14日在德拉瓦州地方法院依據破產法第11章聲請破產保護。此前，iRobot已達成一項重整支援協議，將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其全資子公司杉川（香港）有限公司。

依照重整方案，吸塵器製造商杉川機器人將取得iRobot重整後公司100%的股權，後者的普通股在擬議的第11章計畫下將被勾銷，代表股票價值歸零。

iRobot在聲明中表示，這項重整計畫將讓公司繼續以「持續經營」的狀態運作，並且在受法院監督的過程中，繼續履行對員工的承諾，並按時全額支付對供應商及其他債權人的應付款項。

iRobot執行長柯漢（Gary Cohen）在聲明中指出：「今天的公告代表著確保iRobot長期未來的一個關鍵里程碑。」

iRobot多年來獲利下滑，去年12月曾警告公司可能破產。當時，杉川機器人公司從美國投資公司凱雷集團（Carlyle Group）手中收購iRobot相當大一部分債務，而iRobot也表示正在協商取得新資金並解決未償債務。

iRobot是在1990年由三位麻省理工學院（MIT）工程師創立，公司早期相當成功，累計銷售超過5000萬台機器人，但自2021年起，獲利開始下滑，原因是受到供應鏈逆風因素及競爭加劇影響。

電商巨擘亞馬遜在2022年曾宣布，將以17億美元價碼的全現金交易收購iRobot，但礙於監管疑慮，這樁交易案最終告吹。

iRobot旗下擁有掃地機器人品牌Roomba。（美聯社）
iRobot旗下擁有掃地機器人品牌Roomba。（美聯社）

麻省理工學院 德拉瓦州 供應鏈

上一則

險空中相撞美軍加油機 捷藍航空：軍機橫切航道

延伸閱讀

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅

川普政府將「全力推動」機器人產業 相關概念股暴紅
亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比

亞馬遜火速推最新自研AI晶片Trainium3 槓Nvidia與谷歌 主打高性價比
中國人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成

中國人形機器人也「內捲」？ 租金較年初高點暴跌9成
瑞典生育率創新低 「大人玩具」今年最受歡迎聖誕禮

瑞典生育率創新低 「大人玩具」今年最受歡迎聖誕禮

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

超人氣

更多 >
華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字

華女嫁有房白男 最後一場空…因為丈夫遺囑沒她的名字
紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍

「古裝第一美人」何晴病逝 前夫是「人民的名義」許亞軍
水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍

水果店店主英勇奪槍 阻止澳洲海灘恐怖分子 身中2槍