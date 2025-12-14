歐記健保補貼倒數 眾院共和黨推替代方案 但內部分歧…

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
眾院議長強生13日代表共和黨提出解決健保補助的提案，但尚未獲得全黨支持，能否在年底前通過，還有變數。(歐新社)
眾院議長強生13日代表共和黨提出解決健保補助的提案，但尚未獲得全黨支持，能否在年底前通過，還有變數。(歐新社)

俗稱「歐記健保」的「可負擔健保法」(ACA)補貼即將在年底到期，眼看參院11日表決兩黨分別提出的兩項法案均告失敗，保費補貼問題毫無進展，眾院議長強生12日晚間公布眾院共和黨版替代方案，並表示該方案將在下周交付表決。只是，距國會休會只剩數日，兩黨之間仍無共識，就連共和黨內部意見也嚴重分歧。

強生公布的眾院共和黨版替代方案，包含擴大「行業協會健康計畫」(association health plans)條款，允許多家小型企業和自雇人士聯合購買保險，降低福利成本。替代方案內的另一項條款是自2027年元月起，降低部分歐記健保低收入者自付費用；該案還要求藥品福利管理機構(Pharmacy Benefit Management)提高透明度，以降低藥品成本。

強生本周持續與黨內各派系領袖會面，試圖就該案達成共識。眾院規則委員會訂16日審議該方案，最快可能當晚或17日進行全體表決。

不過，由於眾院共和黨替代方案並不包括延長數百萬名歐記健保參保人的額外稅收補貼，眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)12日晚間已明確表示，若該案提交全會表決，他將「強烈反對」。

傑佛瑞斯指出，「眾院共和黨人在最後一刻提出了有害的法案，損害辛勤工作的納稅人利益，根本無法獲得兩黨支持。」

川普總統12日沒有直接評論眾院新方案，但他一直認為共和黨人可以制定出比歐記健保更好的方案。川普當晚在白宮活動中表示，「我希望看到數十億元流向民眾，而不是流向保險公司，我希望看到民眾買到優質醫療保健服務。」

與此同時，共和黨內部對於應否暫時延長歐記健保補貼，內部意見嚴重分歧。共和黨領導層幕僚透露，共和黨領袖將允許就一項包含延長稅收補貼條款的修正案進行投票；此舉旨在安撫溫和派共和黨人。這群立場較溫和的共和黨議員正與民主黨人結盟，試圖通過所謂「解除議案」(discharge petitions)程序，藉此推動表決另一項暫時延長健保補貼一到兩年並進行改革的法案。

