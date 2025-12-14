未來保費更高、涵蓋更少 歐記健保投保人憂付不起

民主黨國會議員要求延續歐記健保津貼政策。(歐新社)

政府資助的「歐記健保 」(可負擔健保法，ACA)補貼今年底到期；明年起，許多投保人將面臨數以倍計的保費 ，荷包打擊沉重；有些人不得不選擇自付額更高、保障卻較差的保險計畫，有些人甚至決定徹底放棄健康保險。

美聯社報導，新冠疫情期間推出的歐記健保稅收抵免政策，在過去這四年，協助數以百萬計投保人支付每月保費。舉例來說，住在威斯康辛州的58歲前消防員查德·布倫恩斯(Chad Bruns)和他60歲妻子凱莉(Kelley Bruns)都是退休人士。查德因為手臂和背部受傷，提前結束消防員生涯，歐記健保補貼對他們家計幫助甚大。

他們目前僅有微薄收入，符合申請多項經濟援助條件。目前布倫斯夫婦每月只需支付保費2元，屬於最高級別黃金級醫保計畫，自付額(deductible)不到4000元。但明年起，同樣的保險內容費用將飆升至每月1600元，他們不得不降級到自負額高達1萬5000元的銅級計畫。

改成銅級計畫後，每個月保費大約增加到25元，但新的自費項目(out-of-pocket costs)上限高達2萬1000元，幾乎是夫婦兩年收入的一半。

凱莉·布倫斯表示，她擔心明年他們若健康出問題，可能會破產；「我們只能祈禱不需要動手術，也別冒出任何意想不到的治療；不然會很悲慘。」

至於家住密西根州的魯夫一家四口，已打算明年直接放棄醫療保險 ，改用現金支付處方藥、體檢和其他任何醫療費用。

現年53歲的大衛·魯夫(Dave Roof)告訴美聯社，他家自2014年「歐記健保」啟動以來就一直參與該保險計畫。但如果健保補貼到期，他們每月500元的保費將至少漲至700元，自負額和自費項目也會大增。

魯夫說，他們全家年收入約7萬5000元，這些年一直過得很節儉，自2021年以來就沒有全家一起度假過。他們沒有積蓄，也沒有餘錢存入退休帳戶，無力負擔暴漲的保費。所以，即使放棄健康保險令人壓力沉重，他們也不得不這麼做。

魯夫慨嘆道：「這件事對我和妻子帶來極大的恐懼和焦慮；但我們付不起就是付不起。」