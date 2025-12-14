波音新空軍一號延到2028年中交付 卡達送的豪華747改裝中

現役的空軍一號已經老舊，但向波音公司訂購的新機卻一再延遲交機。(美聯社)

美國空軍12日表示，波音 公司打造中的兩架全新總統專機「空軍一號」，首架的交付日期再度延後，要到2028年中期才能交機，比最初計畫推遲了4年。與此同時，川普 政府已委託國防承包商L3Harris Technologies改裝卡達政府所贈送的波音747豪華商務機，作為臨時的空軍一號。

波音2018年拿下39億元合約，建造兩架新型VC-25總統專機，以該公司生產的747-8巨無霸客機為主體進行改裝，加裝先進通訊設備與防衛系統。然而整個計畫的經費不但已追加至50億元以上，交機時間也一再延遲。

新空軍一號交機一再推遲，引起川普的不悅。川普先前表示，希望能在2029年1月卸任前搭乘全新的空軍一號。他在2月中旬時曾公開表示對波音的不滿，但並未就此把商機讓給波音的歐洲競爭對手─空中巴士(Airbus)集團。川普曾經表示，美國需要一架更「氣派」的空軍一號，能與他在中東產油國家看到的豪華飛機相媲美。

川普目前使用的空軍一號為兩架舊款747-200，軍用編號VC-25A，自1990年開始服役，迄今已超過30年，早在幾年前就應該逐步退役。

與此同時，川普政府已委託國防承包商L3Harris Technologies改裝卡達政府所贈送的波音747飛機，作為臨時的總統專機。今年5月，美國政府正式接受卡達政府「無條件贈予」的波音747豪華商務飛機。白宮 要求空軍盡快將這架飛機改裝為空軍一號。

空軍表示，改裝工程極其複雜，不過預計一年內可以完成，最快在2026年晚期就可交機。但是多位航空專家表示，全面改裝可能需要好幾年的時間，可能要到2028年，甚至更晚才能完成。因為基於安全考量，機內所有裝潢必須全部拆除，重新安裝；機身蒙皮和機身結構也要全面檢查並強化。

根據空軍的估計，改裝費用不到4億元，但是專家估計可能會超過10億元。

卡達政府贈送川普總統豪華飛機一事在國會中已引起諸多批評，議員們指責川普接受如此貴重的禮物，並且用納稅人的錢來進行改裝，有虧道德職守。此外，也有安全之虞。