好市多5分店要搬家 美國占4家 CEO鬆口2026計畫

美式賣場好市多 （Costco）11日召開2026會計年度第1季財報電話會議，執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在會中透露，公司已將台灣納入2026年的門市遷址計畫之一，但並未公布具體據點，消息曝光後引發外界關注。

瓦克里斯指出，除持續開設新門市外，好市多也將針對部分來客數高、營運量能接近飽和的既有門市進行遷址，希望搬遷到腹地更大、停車空間更充裕，並具備擴建或設置加油站 條件的新地點，提升會員購物體驗，並進一步加快該市場的銷售成長。

根據瓦克里斯說法，2026會計年度共規畫5家門市遷址，分別是美國3家、加拿大 1家，以及台灣1家，但他並未透露具體據點或時程。

好市多在電話會議中強調，過去的新門市與擴建策略已成功帶動營收表現，新據點的銷售成長普遍高於同店銷售，並協助公司在多個市場擴大市占率。在此背景下，遷址被視為延續單店效率與地段優化策略的重要一環。

儘管好市多同時宣布，受部分海外工程進度延誤影響，2026會計年度的新開店數量將下修至28家，但公司強調，這屬短期因素，長期仍以每年新增30家以上門市的速度作為展店目標，且好市多已為此擴大不動產團隊的規模。