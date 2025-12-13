低成本「短劇」從中國紅到美國 強襲串流平台

專為手機打造的短劇，最近正在美國迅速走紅，並已逐漸對HBO等串流平台構成威脅。(美聯社)

專為手機打造的「短劇」最初在中國風行，如今也在美國迅速走紅，並逐漸對Peacock、HBO 等好萊塢 串流平台構成挑戰。

這些短劇被剪輯成一到兩分鐘的短片，在短劇串流平台ReelShort和DramaBox等應用程式上播放，製作成本低廉，風格粗俗，內容也頗具爭議，飽受詬病。

在傳統好萊塢串流平台努力抵禦YouTube等競爭對手衝擊之際，這類短劇正消磨閱聽人大量時間和金錢。

短劇應用程式大多採用「免費增值」模式，用戶在觀看一定數量的集數後會被提示付費，通常每部劇收費10美元或更高，或是訂閱無限觀看服務。

串流媒體顧問公司Owl & Co.預測，DramaBox今年在中國以外的全球市場營收可望達30億美元，是去年的近三倍。另據伯恩斯坦報告，手機和和平板用戶每天在DramaBox花費的時間比在Peacock和HBO Max更長。分析師說：「短片仍是房間裡的大象，它對長劇模式造成結構性威脅，也為仍認為用戶只收看電視螢幕的平台敲響警鐘。」

近來出現兩個重大發展，好萊塢製片廠首次大手筆投資短劇，福斯旗下的福斯娛樂投資了烏克蘭 公司Holywater，後者開發短劇應用程式My Drama。

同時，美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會與美國編劇工會共同表示，會員可參與短劇製作與演出。此外，今年8月，好萊塢影視高層在科技娛樂公司Cineverse支持下，推出微短劇平台MicroCo，欲利用短劇模式獲利。

福斯娛樂看到短劇的潛力，既可用來測試新節目的創意，也可用來拓展現有節目。該公司已在製作將在My Drama平台播出的垂直系列劇（又稱豎屏劇，為手機直向瀏覽而製作的短劇），同時也與現有演員洽談，探索將短劇改編成真實犯罪題材影片和動畫片的可能性。

但短劇仍受質疑，因為好萊塢獲利主要來自於在大銀幕上放映的大製作電影。