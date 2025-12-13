我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

低成本「短劇」從中國紅到美國 強襲串流平台

編譯林聰毅／綜合外電
專為手機打造的短劇，最近正在美國迅速走紅，並已逐漸對HBO等串流平台構成威脅。(美聯社)
專為手機打造的短劇，最近正在美國迅速走紅，並已逐漸對HBO等串流平台構成威脅。(美聯社)

專為手機打造的「短劇」最初在中國風行，如今也在美國迅速走紅，並逐漸對Peacock、HBO好萊塢串流平台構成挑戰。

這些短劇被剪輯成一到兩分鐘的短片，在短劇串流平台ReelShort和DramaBox等應用程式上播放，製作成本低廉，風格粗俗，內容也頗具爭議，飽受詬病。

在傳統好萊塢串流平台努力抵禦YouTube等競爭對手衝擊之際，這類短劇正消磨閱聽人大量時間和金錢。

短劇應用程式大多採用「免費增值」模式，用戶在觀看一定數量的集數後會被提示付費，通常每部劇收費10美元或更高，或是訂閱無限觀看服務。

串流媒體顧問公司Owl & Co.預測，DramaBox今年在中國以外的全球市場營收可望達30億美元，是去年的近三倍。另據伯恩斯坦報告，手機和和平板用戶每天在DramaBox花費的時間比在Peacock和HBO Max更長。分析師說：「短片仍是房間裡的大象，它對長劇模式造成結構性威脅，也為仍認為用戶只收看電視螢幕的平台敲響警鐘。」

近來出現兩個重大發展，好萊塢製片廠首次大手筆投資短劇，福斯旗下的福斯娛樂投資了烏克蘭公司Holywater，後者開發短劇應用程式My Drama。

同時，美國演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會與美國編劇工會共同表示，會員可參與短劇製作與演出。此外，今年8月，好萊塢影視高層在科技娛樂公司Cineverse支持下，推出微短劇平台MicroCo，欲利用短劇模式獲利。

福斯娛樂看到短劇的潛力，既可用來測試新節目的創意，也可用來拓展現有節目。該公司已在製作將在My Drama平台播出的垂直系列劇（又稱豎屏劇，為手機直向瀏覽而製作的短劇），同時也與現有演員洽談，探索將短劇改編成真實犯罪題材影片和動畫片的可能性。

但短劇仍受質疑，因為好萊塢獲利主要來自於在大銀幕上放映的大製作電影。

好萊塢 HBO 烏克蘭

上一則

諷刺ICE 教會布置聖嬰綁束帶、聖母戴防毒面具

下一則

華盛頓州又暴雨 慎防土石流、潰堤

延伸閱讀

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube
又被加碼？盧特尼克：台積將投資美2000億美元

又被加碼？盧特尼克：台積將投資美2000億美元
胡瓜否認「王不見后」傳聞 稱未抗拒同台白冰冰

胡瓜否認「王不見后」傳聞 稱未抗拒同台白冰冰
「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

「家業」才爆被抄襲…「狙擊蝴蝶」也傳淪陷

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

超人氣

更多 >
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父