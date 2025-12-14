Visa高層：2026將是AI導購元年 聊天機器人來幫忙

Visa全球市場總裁詹金預估，2026年是以聊天機器人購物行為普及化的一年。(路透)

Visa 高層指出，2026年將成為人工智慧(AI )導購的元年，這類購物行為將更加普及，支付業者與AI業者已相互結盟，將形塑這塊競爭日益激烈的市場。

彭博資訊報導，Visa全球市場總裁詹金(Oliver Jenkyn)預估，2026年是市場徹底擁抱透過聊天機器人購物的一年，這項在2025年亮相的功能，協助消費者在提問後可瀏覽商品，進而完成購物。

他說：「在2026年，我們會看到AI支持的購物全面邁向主流。當我進行某些購物，我會透過ChatGPT 或其他平台，而這有幫上我的忙。」

事實上，今年的年終購物旺季，AI導購已成不容忽視的一環。Salesforce上月的報告估算，AI在今年的全球年終網購帶動2630億元的銷售，占所有訂單21%。

不過，各方預期出現重大落差，根據Visa、Zeta Global等機構的調查，今年假期購物季，計畫使用AI購物的消費者比重介於40%至83%不等。另一方面，Adobe數據顯示，11月1日至12月1日，美國零售網站由AI導入的流量激增760%。

AI購物熱潮大幅升溫，促使大大小小的零售商重新思考自身策略，確保能被消費者看見。沃爾瑪與亞馬遜已各自推出AI購物助理；另一些業者，包括沃爾瑪、目標百貨(Target)與Etsy，則與OpenAI合作，讓消費者無須離開ChatGPT，即能搜尋商品或直接完成購買。

服飾零售商PacSun表示，希望能加入OpenAI的平台，該公司在這之前，已著手重新調整網站格式，讓自家主打青少年市場的服裝能在AI搜尋結果中曝光。也有業者開始調整預算配置，將資金從搜尋引擎優化(SEO)轉向「答案引擎優化」(AEO)，並聘請外部顧問公司，協助因應這波轉變。

詹金表示，從AI輔助購物到更先進的所謂「代理式商務」，也就是機器人自動完成購物並付款，可能還需要更多時間，目前消費者仍傾向將支付流程分開操作。

Visa是少數幾家準備好因應AI購物商機的支付業者；Mastercard也在今年稍早與微軟就AI購物展開合作，PayPal則在10月與OpenAI結盟，將其數位錢包整合進ChatGPT。

詹金指出，消費者首先會在採買洗衣精、咖啡奶精等日用品上，開始接受「代理式商務」。他說，「我們正與所有相關業者展開對話」，「代理式商務」正在落地生根。