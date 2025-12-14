NEX Team創辦人李景輝 港大畢業前曾創業 獲蘋果收購

來自香港的李景輝與友人創立NEX Team公司，最近推出Nex Playground娛樂軟體，大受歡迎。(美聯社)

矽谷初創企業NEX Team聯合創始人兼行政總裁李景輝(David Lee)，常回母校香港 大學交流分享他的創業經營心得，去年10月他在港大分享「從港大走向全球創新：打造Nex與重塑遊戲體驗」的創業征程。這次新作Nex Playground在美國上市獲得成功，華爾街 日報專文介紹。

李景輝表示，這是運用人工智慧與電腦視覺技術，將任何客廳空間轉化為沉浸式動感遊戲場域。這把體育競技場實景搬到家客廳，全家大小都可以歡樂參與，立即獲得消費大眾的喜愛。

今年44歲的李景輝出生香港，先畢業於荃灣官立中學，2004年畢業於香港大學工商管理(資訊系統)及工程學(軟件工程)雙學位課程。據維基資料，他大學畢業前一年與七位同學成立Team and Concepts公司，領導20人團隊，開發Web2.0線上試算表程式「EditGrid」。由於表現亮麗，一鳴驚人，2009年就得到蘋果公司人才收購，團隊獲蘋果攬才，分別在美國及香港蘋果分部任職，李景輝成為蘋果公司iWork辦公室軟體高級工程經理，主力線上版iWork軟件開發。李景輝曾與NBA 名人堂成員Steve Nash登上蘋果發布會舞台，介紹NEX第一個作品—「HomeCourt」，引起轟動。