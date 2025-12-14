NEX Team創辦人李景輝 港大畢業前曾創業 獲蘋果收購
矽谷初創企業NEX Team聯合創始人兼行政總裁李景輝(David Lee)，常回母校香港大學交流分享他的創業經營心得，去年10月他在港大分享「從港大走向全球創新：打造Nex與重塑遊戲體驗」的創業征程。這次新作Nex Playground在美國上市獲得成功，華爾街日報專文介紹。
李景輝表示，這是運用人工智慧與電腦視覺技術，將任何客廳空間轉化為沉浸式動感遊戲場域。這把體育競技場實景搬到家客廳，全家大小都可以歡樂參與，立即獲得消費大眾的喜愛。
今年44歲的李景輝出生香港，先畢業於荃灣官立中學，2004年畢業於香港大學工商管理(資訊系統)及工程學(軟件工程)雙學位課程。據維基資料，他大學畢業前一年與七位同學成立Team and Concepts公司，領導20人團隊，開發Web2.0線上試算表程式「EditGrid」。由於表現亮麗，一鳴驚人，2009年就得到蘋果公司人才收購，團隊獲蘋果攬才，分別在美國及香港蘋果分部任職，李景輝成為蘋果公司iWork辦公室軟體高級工程經理，主力線上版iWork軟件開發。李景輝曾與NBA名人堂成員Steve Nash登上蘋果發布會舞台，介紹NEX第一個作品—「HomeCourt」，引起轟動。
李景輝2017年離職，同年5月與朋友創立公司NEX Team，並成為公司的行政總裁。其團隊NEX Team開發的籃球運動科學智能手機應用程式「HomeCourt」。利用手機鏡頭測量用家打籃球的影像分析，並透過應用人工智能及iOS Core ML功能以協助用家改進球技，前NBA球星Steve Nash及林書豪等NBA球星都成為投資者之一。
