華盛頓州又暴雨 慎防土石流、潰堤

編譯盧炯燊／綜合報導
華盛頓州仍有許多地區洪水未退，又傳出將有新一波大河氣流來襲，當地居民憂慮會引發土石流或造成堤防潰堤。(美聯社)

來自加拿大北極冷氣團13日起席捲美國北部地區，氣溫降在冰點以下。至於太平洋西北地區的居民則在經歷數日洪水後，由於另一波大氣河流即將接踵而至，災情可能進一步加劇；當地民眾正嚴陣以待並繼續疏散，防止進一步受惡劣天氣打擊。

綜合各家媒體消息，國家氣象局(National Weather Service ，NWS)指出，一股來自加拿大北極圈的寒流持續南下，13日抵達美國北部部分地區後，繼續向南及東部推進，預料14日會影響南部各州。

國家氣象局13日向北部及南部地區多個州發出寒冷天氣預警，預料北達科他州大福克斯(Grand Forks)溫降至華氏零下12度，風寒效應下體感溫度降至華氏零下33度。

明尼亞波利斯、芝加哥等中西部大城，13深夜至隔日凌晨氣溫最為寒冷，雙子城最低氣溫將降至華氏零下15度左右，芝加哥地區甚至將降至華氏零下17度。

南部地區阿拉巴馬州首府蒙哥馬利(Montgomery)，預計14日晚上至15日凌晨，氣溫將驟降至華氏21度左右。東部地區的喬州薩凡納市(Savannah)預計氣溫將降至華氏21度。

氣象專家早前已警告，受極地渦旋影響，北極冷氣團大舉南侵，美國12月會持續出現三波寒流，從大平原區、中西部、五大湖到東北地區，超過2億人會處於冰點以下。在 12月初首波寒流之後，目前是第二波。預估下旬將再迎來第三股強烈北極氣流，形成罕見的「極地渦旋三連擊」(triple-dip)。

與此同時，太平洋西北地區居民經歷了數日洪水氾濫後仍未脫離困境。過去數日受一股異常強勁的大氣河流侵襲，華盛頓州西部及中部部分地區已連日暴雨，河水氾濫，水位暴漲至歷史新高，引發大規模洪災及泥石流，目前仍有數千人處於疏散狀態，民眾指強降雨是30年所未見。

NWS預報顯示，儘管13日雨勢減弱，但另一股大氣河流將於14日晚上至隔天上午，帶來新一輪強降雨及可能再次引發洪水氾濫，存在河堤潰決或泥石流風險。民眾已經嚴陣以待，防止加劇已經發生的洪災。

