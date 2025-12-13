我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

諷刺ICE 教會布置聖嬰綁束帶、聖母戴防毒面具

編譯俞仲慈／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊州艾文斯頓鎮湖街教堂(Lake Street Church)的馬槽場景，褐色皮膚的聖嬰兩手被束帶綁著，身體裹著ICE拘留中心發放的銀色保溫毯。(美聯社)
伊州艾文斯頓鎮湖街教堂(Lake Street Church)的馬槽場景，褐色皮膚的聖嬰兩手被束帶綁著，身體裹著ICE拘留中心發放的銀色保溫毯。(美聯社)

川普政府移民大執法，光是9月在伊利諾州和麻州就有至少2000人被捕。隨著聖誕節來臨，各地教會的聖嬰誕生場景布置竟然出現束帶、防毒面具等道具，藉此表達對移民暨海關執法局(ICE)執法過當的不滿，卻也引發保守派教友反彈。

據美聯社報導，伊州艾文斯頓鎮(Evanston)湖街教堂(Lake Street Church)的馬槽場景，只見褐色皮膚的聖嬰裹著銀色保溫毯，兩手被束帶綁著，一旁的聖母瑪利亞塑像則戴著塑膠防毒面具，兩側則是身穿印有「ICE」字樣的羅馬士兵。

戴著塑膠防毒面具的聖母瑪利亞塑像。(美聯社)
戴著塑膠防毒面具的聖母瑪利亞塑像。(美聯社)

芝加哥另一處教堂的聖誕布景掛著牌子寫道：「由於ICE在我們社區活動，聖家(Holy Family)躲起來了。」千哩之外麻州戴德姆市(Dedham)的聖蘇珊娜教堂(St. Susanna Parish)聖誕布景，馬槽中不見聖嬰，只有一張手寫告示：「ICE到此一遊。」

每逢聖誕節，基督教會和信徒都會布置聖嬰誕生以及三王來朝的場景，今年因為ICE執法過當引發民怨，教友索性藉此表達無聲的抗議。湖街教堂主任牧師伍爾夫(Michael Woolf)指出：「對教會來說，聖誕節是『我們可以在草坪上擺放公共藝術並藉機表達想法』的時刻。」

埃文斯頓(Evanston)聯合衛理公會(United Methodist)教堂副牧師韋斯特菲爾德(Jillian Westerfield)強調：「我們只想反映社區正在經歷的現實。」於ICE在伊州執法行動波及無辜民眾，許多學生因目睹鄰居與老師被捕而飽受驚嚇，

麻州戴德姆市聖蘇珊娜教堂(St. Susanna Parish)聖誕布景，馬槽中...
麻州戴德姆市聖蘇珊娜教堂(St. Susanna Parish)聖誕布景，馬槽中不見聖嬰，只有一張手寫告示：「ICE到此一遊。」(路透)

這種無聲抗議也獲得前天主教學校教師葛里格(Steve Grieger)全力支持：「如果我們遵循耶穌教誨，那麼我們就會認知ICE突襲行動以及所有這些可怕的事，完全違背耶穌教誨。」

但反對者認為此舉褻瀆基督，波士頓總主教亨寧(Richard Henning)下令拆除，教區發言人強調：「天主子民有權期望來到教堂，會遇到真正祈禱和禮拜天主教的機會，而非分裂性的政治宣傳。」

ICE 聖嬰 聖誕節

上一則

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

下一則

低成本「短劇」從中國紅到美國 強襲串流平台

延伸閱讀

77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命

77歲重病移民遭ICE逮捕 女兒哭訴：關押恐危及性命
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
華女莫名遭ICE拘4月終獲釋 「經歷如噩夢」

華女莫名遭ICE拘4月終獲釋 「經歷如噩夢」
3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

超人氣

更多 >
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父