聯航客機引擎故障返航 平安降落華府 洩油時一度引發地面火警

聯合航空13日一架飛往日本東京的波音777客機，起飛時疑似一具引擎失去動力，臨時決定緊急折返，安全降落後，緊急救援車趕到。(路透)

聯合航空(United Airlines)13日一架飛往日本東京的波音 777客機，起飛時疑似一具引擎失去動力，決定緊急折返，所幸平安降落，不過洩放燃油時卻意外引發地面火警。

據有線電視新聞網(CNN)報導，聯航803航班下午12時35分左右從華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)起飛，目的地東京羽田機場(Haneda Airport)，不料一起飛駕駛艙組員就發現引擎故障，決定緊急返場。

地面目擊者拍下的影片顯示，這架777客機折返途中，在距離機場約40哩處、大約是維吉尼亞州 戴爾城(Dale City)上空釋放燃油時，竟引發一片樹叢起火燃燒，所幸火勢被及時撲滅。

華盛頓都會區機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)發言人麥基(Emily McGee)表示：「火勢已被撲滅，航班返回杜勒斯機場，並於下午1時30分左右安全降落，機場消防人員隨後進行檢查。」

聯合航空13日一架飛往日本東京的波音777客機，起飛時疑似一具引擎失去動力，臨時決定緊急折返，但接近機場洩放燃油時，意外引發地面火警，濃煙滾滾。(路透)

聯航也公布聲明證實，機上275名乘客和15名機組人員均未受傷。

聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)第一時間也透過社群平台X發文指出，聯航波音777客機的發動機罩脫落，引發地面灌木叢火災，並稱讚機場人員迅速採取行動。

事發當時，在候機室準備搭機返回加州 的眼科醫師赫馬蒂(Houman David Hemmati)對華盛頓郵報說：「航空公司人員說我們暫停飛行，並告知乘客跑道發生事故。」於是赫馬蒂望向停機坪，不但看到一股濃煙竄升，還有救援車輛不斷閃爍警示燈，於是拿起手機拍下數張照片上傳X，並發文表示：「祈禱沒有墜機事故。」

隨後聯航發布新聞稿強調：「感謝我們機組人員和華盛頓杜勒斯機場團隊迅速採取行動，確保所有相關人員安全。」並決定暫時關閉機場貴賓休息室，安排機上乘客當日稍晚改搭另一班飛機，避免行程受到影響。聯邦航空管理局(FAA)針對該班機起飛過程發生引擎故障意外，也將展開調查。