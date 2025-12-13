運輸部豁免西南航空 最後一筆1100萬元罰款

2022年冬季暴風雪期間，西南航空因系統故障取消數千次航班而遭拜登政府重罰。川普政府運輸部5日宣布豁免該公司最後一筆罰款。(美聯社)

2022年冬季暴風雪期間，西南航空 (Southwest Airlines)因取消數千次航班而遭拜登 政府重罰；2023年業者與政府達成和解協議，西南航空同意支付1億4千萬元的民事罰金，其中3500萬元交給財政部 ，分三期繳納，其他大部分用於賠償旅客。目前還有最後一期1100萬元罰款即將到期，但被川普政府的運輸部大筆一揮全部免除。

美聯社報導，2022年12月的一場冬季風暴癱瘓了西南航空在丹佛與芝加哥的運作，之後又因機組員排班系統無法應對混亂局面，情況進一步惡化，最終西南航空取消了17000次班機，讓200多萬名旅客受困。

拜登政府認定西南航空違反消費者保護法，因為其未能協助受困於機場與飯店的旅客，許多旅客不是打不通西南航空客服專線，就是等待數小時，迫使許多人自行設法改訂其他航班。

拜登政府處以的1億4千萬元是迄今航空公司因違反消費者保護法而遭受的最高罰款金額。

西南航空是全美營收第四大的航空公司，該公司表示那次大崩潰造成營業損失超過11億元，包括退款與補償、額外成本、機票銷售減少。

繳交給財政部的3500萬元罰款，第一筆1200萬元在2024年支付，第二筆1200萬元則於今年稍早支付；運輸部5日宣布豁免最後一筆原定2026年1月31日前支付的1100萬元。

運輸部表示，西南航空因投資1億1240萬元於網路營運控制(Network Operations Control，NOC)，明顯改善準點率，應獲得減免，聲明稱：「運輸部認為此作法符合公共利益，因為它能激勵航空公司投資於改善其運作與韌性，可直接造福消費者。這種減免模式能讓航空公司的投資成果回饋大眾，而不是變成政府的罰款進帳。」

西南航空聲明感謝運輸部，並表示過去兩年該公司已成功完成營運轉型，憑藉業內領先的準點率、完成率(無取消航班)，直接惠及旅客。