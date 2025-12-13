繼時代風雲人物後 黃仁勳登金融時報年度「影響力人物」

我的頻道

編譯季晶晶／綜合報導
時代雜誌和金融時報相繼選出黃仁勳為2025年風雲人物，顯示他所帶的輝達正在改變人們生活的樣態。（路透）
時代雜誌和金融時報相繼選出黃仁勳為2025年風雲人物，顯示他所帶的輝達正在改變人們生活的樣態。（路透）

英國金融時報(FT)評選輝達執行長黃仁勳為年度風雲人物，原因是在由晶片引爆的AI熱潮中，他扮演核心角色。他站在史上最大規模民間投資浪潮的正中央，這股資金推升美國經濟、驅動股市榮景，他推動的技術具備重塑所有產業的力量。

距離ChatGPT引爆全球AI競賽已經3年，輝達在AI晶片領域領先地位依然穩固。該公司市值曾一度突破5兆美元，現約4.4兆美元，居全球之首。黃仁勳個人身價則超過1600億美元，躋身全球前10大富豪。

被外界視為科技先知的他始終提醒，科技領先本身極為脆弱。中國華為在先進晶片設計上急起直追，以及Google等大型科技企業投入自研晶片的正面挑戰，輝達仍憑藉其完整供應鏈與開發者生態系，尤其是難以取代的軟體工具Cuda，維持壓倒性優勢。

黃仁勳今年還踏入地緣政治舞台。他在與川普互動中展現靈活手腕：先配合川普出訪中東，促成沙烏地與阿聯的大型晶片採購；後又同意與美國政府分享輝達在中國的銷售收益，以換取出口許可。

OpenAI執行長阿特曼(Sam Altman)撰寫的評語指出，黃仁勳多年來一直為如今全球才開始意識到的人工智慧(AI)時刻作準備。黃仁勳很早就堅信一種全新的運算架構，並願意將輝達整家公司押注在這個方向上，為今日的「數位智能」(digital intelligence)奠定了基礎。

阿特曼說，更令人折服的是黃仁勳實現這項願景的方式—深刻的技術眼光、堅定不懈的行動力，以及對基礎設施的長期投入承諾。

這是金融時報首度發表全球影響力人物榜(Influence List)，評選2025年25位真正「讓世界產生變化」的人物，不同於一般以職位、權力或財富衡量的榜單，金融時報嘗試找出2025年真正「產生影響」的人物。

金融時報記者、專欄作家與編輯共同討論，選出25位「真正改變了世界的人物」，分別來自政治、商業、媒體、藝術、體育等領域，他們的才華、突破、創意、思想和行動，「正在改變我們生活的世界」。

除了黃仁勳外，榜單其他入選人物還包括奧斯卡影后珍芳達(Jane Fonda)、美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼(Zohran Mamdani)、英國軍情六處(MI6)首位女性首長梅特維利(Blaise Metreweli)、PayPal共同創辦人提爾(Peter Thiel)以及比亞迪資深副總裁李柯(Stella Li)等。

黃仁勳 輝達 AI

