節慶季省錢避免負債 專家傳授6大祕訣

物價通膨威脅仍在，消費者聖誕新年佳節購物更加精打細算，量入為出。圖為伊利諾州購物中心推出購物半價優惠措施。(美聯社)

節慶季節來臨，意味著與家人共度溫馨時光，創造美好回憶，但也意味著將出現大量的開支，一不小心，甚至還可能會超出預算。

從禮物、旅行計畫到各種食品雜貨，堆積如山的帳單，可能會讓人不堪重負；購物與省錢專家博奇(Trae Bodge)就指出，節日購物雖然能帶來愉悅，但更重要的是要堅持預算，避免負債。

博奇補充說：「我必須強調，消費者在這季應該要盡可能地節省開支，避免把債務留到新的一年。」以下是一些能幫助你在這個節慶季節最大限度利用預算的專家建議：

1.提早規畫清單

網紅「Torok Coupon Hunter」的托羅克(Kiersti Torok)指出，提早規畫禮物清單，像是在萬聖節後的折扣購買聖誕節 巧克力等，是省錢的好方法，因為這樣能讓你有更多時間去貨比三家。

2.利用AI 幫比價

博奇建議，可以利用像是訂閱商家的電子報，以及利用PayPal Honey和Rakuten等瀏覽器擴充功能，來取得最即時的優惠資訊，幫助你輕鬆比較價格；博奇甚至還注意到，現在用AI來幫忙找優惠資訊的應用也愈來愈多了。

3.優惠券省開支

優惠券是降低成本的好方法，雖然可能比較費時，但好處是能幫你省下數百元的食品開支，讓你把錢省下來用在其他方面上；多數超市都有提供優惠券，有紙本的，也有網站或App上的。

4.大量購買備用

在社群媒體平台「Grocery Getting Girl」上分享省錢食品雜貨購物方法的鮑威爾(Alli Powell)指出，準備節慶大餐的省錢妙招之一，就是在節慶的促銷活動時，大量購買並儲存起來以備後用。

5.慎用先買後付

博奇強調，請再確認自己有能力每月全額還款且擁有良好信用卡使用習慣的情況下，再辦理商店信用卡或使用「先買後付」服務；因為「先買後付」雖然不會上報給三大信用報告機構，但仍會影響FICO信用評分。

6.旅行預留彈性

旅遊及機票 優惠網站Thrifty Traveler的編輯波特(Kyle Potter)建議，想要節省旅行開支，在預訂機票時就要給自己預留調整的時間和空間，先訂機票再訂住宿，才能讓你靈活安排行程。