佛州擬取消學童部分疫苗強制接種 家長砲聲隆隆

佛州政府為取消學齡兒童強制接種疫苗的規定而舉行公聽會，遭到家長強烈抨擊，(美聯社)

佛州 政府計畫終止所有州級疫苗 強制接種計畫，包括學齡兒童強制接種在內。此舉將創下全美第一個州取消學童接種疫苗先例，反對的公衛專家先前已強烈譴責，有關提議發酵至今，不少家長更在公聽會上砲轟徵政府作法，但也有人表示支持。

州長德桑提斯(Ron DeSantis)及衛生廳長拉達波(Joseph A. Ladapo)在9月3日宣布提案，計畫取消佛州兒童必須接種B型肝炎疫苗、水痘疫苗和b型流感 嗜血桿菌(Hib)疫苗，才能進入公立學校的規定；提案也取消學齡前兒童入讀託兒所前必須接種肺炎鏈球菌結合疫苗的規定。

目前佛州法律是強制規定兒童必須接種上述疫苗，以及其他如小兒麻痺、腮腺炎、破傷風等疫苗，若要撤銷這些規定則必須州議會立法通過。

綜合美聯社等報導，近百位家長、醫生、教育工作者及倡導者，12日在佛州巴拿馬城海灘(Panama City Beach)一家旅館會議室舉行的公聽會上，聽取衛生廳官員說法。

公聽會上群情激動，正反雙方的氣氛一度十分激烈。支持接種的家長及資深醫生強調疫苗的重要性，講述在疫苗未普及前，醫院病房裡擠滿重症兒童的情景。但反對強制接種疫苗的家長及活動人士，強調個人自由的重要性。

一位執業40年的資深兒科醫生指出，一些現在可以預防的疾病，當時因缺乏疫苗導致兒童死亡，即使倖存也留下「耳聾、癱瘓或終身神經損傷」。他痛斥衛生廳長拉達波全力推動這項政策是「非常危險」。

一位母親說，她 4 個月大的兒子因為沒接種疫苗而不幸夭折。

但一位母親兼祖母則「完全支持」撤銷強制接種疫苗規定，認為「醫療選擇與醫療自由，在任何方面都是上帝賦予的、至高無上的人權。」

另一位家長也大力批評說，「疫苗接種絕不應該與孩子的教育掛鉤。」。

拉達波長期以來一直是疫苗懷疑論者，他將學童疫苗接種規定斥為「不道德的」侵犯人權行為，阻礙了家長為子女做出健康決定的權力。