推動學校傳授亞太裔歷史見成效 部分保守州仍存分歧

康州西哈特福德公立學區一名教師利用童書為幼稚園兒童解釋亞洲飲食。(美聯社)

2020年新冠疫情引發反亞裔 仇恨激增後，亞太裔權益倡議團體積極透過立法或州教育委員會，將亞太裔歷史納入中小學校必修課程。三年多來，努力略有所成，目前全美約有十多個州通過教授亞太裔歷史相關法規。但隨著努力持續開展，內外分歧也日益加劇。

美聯社報導，2024年調查顯示，大多數亞太裔成年人希望教育工作者從種族主義 、奴隸制和種族隔離等角度，教授歷史。伊利諾州在2021年7月成為第一個強制要求在幼兒園至12年級階段教授亞太裔歷史的州；2022年新澤西州和康乃狄克州相繼效法。

康州實施三年後，相關課程體系逐步完善，除了探討廣為人知歷史事件，也深入探究南亞裔刻板印象和越南難民等主題。這些課程廣泛審視歷史，包括閱讀舊金山新移民記述及黃金德(Wong Kim Ark)爭取出生公民權向最高法院提起的里程碑訴訟，另外也研究華裔建築師林瓔(Maya Lin)等當代人物。

康州西哈特福德公立學區 (West Hartford Public Schools district)人口組成多元，參與設計中學階段課程的學區社會研究部門主管布利澤(Jessica Blitzer)表示，亞太裔歷史課程不只在亞太裔傳統月進行，老師們深入探討後也「深受感動」，「不禁反思，『為何以前沒這麼做？』」

在學校開設亞太裔歷史課程獲兩黨支持；但在部分保守州，仍存在分歧，有些立法者認為系統性種族主義和社會正義並非歷史研究必要結構。川普總統上台後，威脅扣下聯邦資金以阻止學校推動多元化舉措；儘管部分反多元公平包容(DEI)措施被聯邦法官阻止或暫停，但這些指導意見仍讓教育工作者困惑。

康州最大教師工會主席迪亞斯(Kate Dias)建議，教師應堅持既定教學框架並與同事協商，與種族意識課程批評者合作。迪亞斯指出，「這項教學真正想傳達的是：這些信息需要被審視並思考其意義。」

西哈特福德公立學區明年夏天前，將評估如何改進亞太裔歷史課程；助理督學麥克納恩(Anne McKernan)表示，課程目標並非灌輸學生悲觀想法，而是提供平衡的歷史視角。