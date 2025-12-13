國家公園年票印川普肖像挨告 川普政府令DEI商品12/19前移除

我的頻道

編譯陳韻涵／綜合報導
2025年美國國家公園年票正面印的是蒙大拿州冰川國家公園的壯麗景色，有關單位打算在明年的年票上改印華盛頓和川普的雙肖像。(路透)
川普政府近期頒布多項有關國家公園新政策，掀起新一波的文化與歷史詮釋輿論風波；另外，有環保團體向哥倫比亞特區聯邦法院提告，訴求禁止在國家公園年票上使用川普肖像。

美聯社報導，內政部11月發布備忘錄，要求全美國家公園內的商店、書店與特許經營權攤位，必須在12月19日之前，移除所有違反川普政府議程的商品，包括涉及多元化(DEI)相關商品。

內政部表示，這項規定希望重建「服務所有訪客的中立空間」，避免涉及種族或性別的各種歧視；保守派智庫認為，不應以公帑支持特定意識形態。

然而，維權團體批評，這項新規定形同思想審查，背離國家公園局(National Park Service)的教育宗旨與使命。

國家公園保護協會(National Parks Conservation Association)文化資源資深主任史皮爾斯(Alan Spears)表示，強制下架歷史書籍等商品，形同「打壓科學、隱瞞歷史」且不符合公共利益；此外，內政部的備忘錄並未詳列明確範圍，對人力因裁員而早已短缺的國家公園基層公務員造成困擾。

另據「華盛頓郵報」報導，環保團體「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity)於10日向華府聯邦法院提告，訴請法院禁止國家公園為慶祝慶祝建國250周年而在2026年票採用開國元勛華盛頓與川普並列的雙肖像設計。

原告主張，國家公園新年票的設計違反2004年「聯邦土地娛樂增強法案」(Federal Lands Recreation Enhancement Act)，且會對票券持有者造成「反覆的美學傷害」。原則上，國家公園年票圖像都是由年度攝影比賽的自然景觀得獎作品中評選。

「生物多樣性中心」執行主任薩克林(Kieran Suckling)表示，「國家公園並非個人品牌宣傳平台，而是美國人的驕傲和喜悅。「美哉美國」(America the Beautiful Pass)國家公園年票代表壯闊的山川河流，而不是一個自大傲慢、譁眾取寵的人物頭像，那根本稱不上美麗。」

