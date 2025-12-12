迪士尼10億投資OpenAI 允Sora使用米老鼠等經典卡通人物

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
迪士尼與OpenAI宣布聯手將米老鼠、灰姑娘等200多個迪士尼經典卡通人物引入OpenAI的影片生成工具Sora，成為Sora第一個主要的內容授權夥伴。(美聯社)
迪士尼(Disney)與OpenAI在11日宣布最新敲定的合作案，迪士尼將對OpenAI投資10億元，並將米老鼠、灰姑娘等200多個迪士尼經典卡通人物引入OpenAI的影片生成工具Sora，迪士尼自此成為Sora第一個主要的內容授權夥伴。

敲定合作案之餘，迪士尼也要求Open AI的合作夥伴谷歌(Google)，停止利用其受版權保護的角色訓練其人工智慧系統。

根據迪士尼、Open  AI敲定的三年授權協議，粉絲們藉助Sora生成並分享的影片將可包括迪士尼、漫威(Marvel)、皮克斯(Pixar)和星際大戰(Star Wars)角色。

Sora僅憑藉文字提示就能快速生成逼真影片，已在社群媒體充斥，引發人工智慧垃圾擠占真實創作作品的擔憂，人們也對假訊息、深偽和版權問題高度關注。

OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)表示，最新協議展現人工智慧公司和創意領袖如何以負責任方式攜手合作。迪士尼執行長艾格(Robert Iger)則表示，透過合作，將藉助生成式人工智慧拓展迪士尼故事的傳播範圍，同時尊重並保護創作者及其作品。

然而，兒童權益倡導者批評這項合作計畫。Fairplay執行董事戈林(Josh Golin)指出，OpenAI聲稱兒童被禁止使用Sora，然而卻利用孩子最喜愛的角色，來吸引年幼的使用者到其平台使之沉迷。

根據協議，迪士尼將成為OpenAI的主要客戶，並利用其技術開發新產品、工具和服務；迪士尼並將為員工推出ChatGPT。

同樣在11日，迪士尼向谷歌發出停止侵權通知函，要求谷歌停止未經許可使用迪士尼內容來訓練其人工智慧模型，包括其Veo視訊生成器、Imagen和Nano Banana圖像生成器。

迪士尼先前也向Meta和Character.AI發出類似的停止侵權通知函，並與NBC環球(NBCUniversal)、華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)聯手，對人工智慧圖像生成器Midjourney和人工智慧公司Minimax提起訴訟。

據稱，迪士尼透過信函指控谷歌大規模侵犯迪士尼版權，包括谷歌的人工智慧系統可輕易生成「星際大戰」、「辛普森家庭」(The Simpsons)等知名影片中的角色；谷歌還透過YouTube等各種管道加重侵權問題。

OpenAI 執行長奧特曼表示人工智慧和創意如何負責攜手合作。(美聯社)
