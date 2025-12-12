史大研究：AI駭客10次有9次贏過真人 每小時僅花60元

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
史丹福大學研究人員研發的人工智慧機器人「阿提米絲」，從事尋找弱點並入侵電腦系統的駭客任務時，十次當中有九次勝過真人駭客的表現；示意圖。（路透資料照片）
史丹福大學研究人員研發的人工智慧機器人「阿提米絲」，從事尋找弱點並入侵電腦系統的駭客任務時，十次當中有九次勝過真人駭客的表現；示意圖。（路透資料照片）

華爾街日報11日報導，史丹福大學(Stanford University)研究人員研發的人工智慧機器人(AI bot)「阿提米絲」(Artemis)，從事尋找弱點並入侵電腦系統的駭客任務時，十次當中有九次勝過真人駭客的表現；「阿提米絲」運作費用每小時60元，找真人測試電腦安全每日收費則在2000元至2500元之間。

不過，「阿提米絲」雖然效率甚佳，程式錯誤報告(bug reports)卻有大約18%的偽陽性，還遺漏了一個真人有找到的重大程式錯誤。

史丹福大學研究團隊去年投入大量時間改善「阿提米絲」，「阿提米絲」入侵電腦系統的方式類似中國駭客去年利用人工智慧公司Anthropic生成式AI軟體駭入大型企業與外國政府的手段。研究人員後來把「阿提米絲」帶出實驗室，在真實世界裡尋找電腦系統的程式錯誤，測試目標就是史丹福工程學院使用的網路，讓「阿提米絲」跟真實世界的專業駭客，也就是滲透測試工程師(penetration testers)一較高下。實驗結果已於10日發表。

史丹福網路安全研究員賈斯丁‧林(Justin Lin)與研究團隊起初對於「阿提米絲」沒有抱持太高期望。他說，原以為「阿提米絲」表現大概是低於平均水準。

研究團隊聘請十名專業滲透測試工程師，進行並沒有真實入侵工程學院系統的測試，結果「阿提米絲」打敗其中九人。

史丹福工程學院系統與網路安全負責人凱勒(Alex Keller)指出，史丹福系統從還沒有被AI機器人駭入過，這次實驗對於尋找史丹福系統的安全漏洞極有價值，「在我看來，好處遠遠超過任何風險」。

測試當中有個老舊網頁由於存有安全問題，任何真人使用的網頁瀏覽器都無法開啟，但「阿提米絲」不是人類，因此沒有使用Chrome或Firefox瀏覽器，而是使用有辦法讀取網頁的電腦軟體程式Curl，進而抓出程式錯誤何在。

