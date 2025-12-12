長期處理廚房石英檯面 工人罹矽肺病 麻州首例

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。(路透)
石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。(路透)

石英(quartz)具備耐用、美觀等特點，最近幾年成為廚房檯面(countertops)熱門建材。不過，一名40歲工人從事石材檯面行業14年，長年負責切割、研磨、拋光等工作，吸入結晶二氧化矽粉塵結果罹患矽肺病(silicosis)。麻州衛生主管機關本周宣布，這是州內第一個接觸廚房檯面石英材料，而導致無法治癒的肺部疾病的獲證實案例。

福斯新聞網報導，一名從事石材檯面行業14年的40歲男性工人，最近被診斷患有矽肺病，麻州衛生廳長史帕爾-范恩(Emily H. Sparer-Fine)在聲明指出，這個不幸案例警告世人，矽肺病並不是遙遠的威脅，而是正在眼前，嚴重影響勞工健康。

其他州先前也出現過勞工得到矽肺病的案例。2023年一項調查研究中，加州研究人員確認52名矽肺病患是處理石英廚房檯面的工人，其中20人病情進入晚期，有10人已經死亡。

雖然有矽肺病風險，但美國並未禁止廚房建材使用石英。澳洲已全面禁止與人造石有關的所有作業，其他國家也在推動管制措施。

姓名保密的這名麻州工人長期負責為廚房檯面切割、研磨、拋光等工作，過程當中產生結晶二氧化矽粉塵。結晶二氧化矽粉塵吸入人體之後，會導致肺部組織結疤，引發矽肺病。衛生官員說，矽肺病可以預防，但染病之後病情不可逆轉且將持續惡化，隨著病情發展還可能出現嚴重併發症，例如肺癌、肺結核，甚至死亡。

矽肺病症狀包括長期咳嗽、呼吸急促、疲勞、胸痛。衛生官員說，從接觸粉塵到出現症狀通常有很長的潛伏期，患者經常被延誤診斷。

官員表示，處理花崗岩等天然石材時雖然存在風險，但處理石英等人造石(artificial stone)風險更高、天然花崗岩通常含有不到45%的二氧化矽(silica)，人造石的二氧化矽含量則可能超過90%。

