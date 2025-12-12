殺柯克兇嫌首次公開出庭 法官擬限制採訪 媒體組聯盟爭報導權

被控暗殺保守派倡議人士柯克的22歲兇嫌羅賓森11日首次親自出庭應訊。(路透)

被控刺殺保守派倡議人士柯克 (Charlie Kirk)的22歲兇嫌羅賓森(Tyler Robinson)，11日首次在猶他州 普羅沃(Provo)法院出庭應訊；由於本案備受關注，法官首先要處理的是媒體的採訪權限。

綜合美聯社等報導，此前只在獄中通過視訊或語音應訊的羅賓森，當天穿著襯衫、領帶及西裝褲抵達法庭，手腕及腳踝都被上銬。他微笑著看向坐在法庭前排的家人，包括父母兄弟，其母頻頻擦拭眼淚。數名目擊柯克遇刺的猶他谷大學學生也前來聽審。

法庭開審前，主審法官格拉夫(Tony Graf)先要處理媒體的採訪權限，要在大眾知的權利及被告公平審判權之間取得平衡。

羅賓森的律師要求進一步限制媒體採訪，擔心相關報導可能會影響其當事人獲得公正審判。但包括美聯社等在內的多家全國性及地方新聞機構，已組成聯盟爭取本案的報導權。

格拉夫法官在10月24日舉行一次閉門聆訊，主要討論羅賓森出庭時的服裝及安全措施。格拉夫以無罪推定決定，羅賓森在審判時可以不用穿囚服出庭，但基於安全考慮，身體四肢必須被束縛。

此外格拉夫還禁止媒體拍攝或錄製羅賓森被束縛的畫面，因為辯護律師團認為，廣泛傳播他被銬上腳鐐手銬、身穿囚服的照片，會讓陪審員產生偏見。

律師內斯特(Kathy Nester)指出，羅賓森最初出庭照片經人篡改及廣泛傳播，對此案造成虛假信息，包括他在法庭上哭泣或情緒失控，事實這些情況並未發生。

代表媒體聯盟的律師賈德(Michael Judd)要求法官，准許媒體在未來的閉門聆訊或其他限制裡也可以採訪報導，認為公開庭審能夠保障調查過程的公正性，也能增強公眾對司法程序的信心。他認為美國的刑事案件長期以來都是公開審理，證明不限制媒體向公眾提供信息，審判也能公平展開。

柯克的遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)早前已呼籲審判完全透明，表示「我們有權在庭審現場拍攝」。

聽證會一部分內容是審查10月一場非公開聽證會的錄音和文字記錄。法官仍在審查此問題，主要是什麼內容可以公開給大眾，以便保障兇嫌的權益。法官格拉夫表示，「我需要了解哪些內容應該或不應該被封存或保護，讓所有人都聽到應該封存的內容並無益處」。

他原定11日作出裁決，但推遲到12月29日，因為他寧願「認真仔細地處理，也不願草率行事而錯失良機」。

被告羅賓森尚未對指控提出抗辯，目前為期三天的預審聽證會定於2026年5月18日開始。