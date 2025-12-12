我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

華州豪雨成災 1天降雨達6吋 逾十萬人疏散 國民兵支援救災

記者胡玉立／綜合報導
華盛頓州救難人員利用橡皮艇協助受困民眾疏散。(路透)
華盛頓州11日豪雨成災；逾10萬居民被勒令疏散。暴雨引發洪水和土石流，造成道路封閉，部分人員受困等待救援；西雅圖和溫哥華之間的美鐵列車停駛。數百名國民兵部署到華盛頓州西部，堆放沙袋抵禦洶湧洪水。

由於連日暴雨導致地區水位升至歷史新高，華盛頓州長弗格森(Bob Ferguson)10日已宣布全州進入緊急狀態，並警告「未來幾天將危及生命安全」。

華盛頓州喀斯喀特山脈(Cascade Mountains)多個郡的降雨強度持續加劇，24小時內降雨量達6吋。國家氣象局表示，斯諾夸爾米隘口(Snoqualmie Pass)地區，6小時內新增降雨量達1.7吋。

塔科馬市(Tacoma)以北的系列河流及其支流沿岸已構成潛在致命危險。部分居民被告知前往地勢較高處；西雅圖北部主要農業區斯卡吉特郡(Skagit County)當局下令斯卡吉特河(Skagit River)洪氾區內所有居民撤離。

在門羅市(Monroe)尋找地勢較高處避難的居民艾希納(James Eichner)表示，「站在市中心，就能看到整株的花旗松和白楊樹，像貨運列車一樣順流而下，根本就是巨大的壓路機。」

華盛頓州連日豪雨成災，河水暴漲，逾10萬居民被勒令疏散。(路透)
官員最擔心的是斯卡吉特河和斯諾霍米甚河(Snohomish River)；這兩條河流水位11日開始上漲，預計12日達到歷史最高水位。但洪水造成的損失可能需要數天才能知曉。

華盛頓州軍事部通訊主管沙格倫 (Karina Shagren) 說：「我們正努力宣傳讓大家知道，情況極其危險。」她並表示，有100名華盛頓州國民兵和軍方人員正在協助裝填沙袋，另有200人正趕往現場。政府預報員警告，12日可能出現突發性洪水，緊急管理人員正密切關注河流沿岸堤防能否承受洪水。

根據最新預測，斯卡吉特河水位11日在山區小鎮康克里特(Concrete)達到約42呎峰值，12日在弗農山(Mount Vernon)將達到約39呎峰值。PowerOutage.us網站統計顯示，截至11日中午，華盛頓州有近1萬6000戶居民斷電。

