教會爆感染 南卡麻疹 250人被隔離 美國麻疹清零國地位不保

德州一名年輕母親帶著13個月大的女兒去接種麻疹疫苗。(路透)

麻疹疫情 正在猶他州-亞利桑那州邊境和南卡羅來納州 蔓延。南卡州衛生官員證實，5日至9日新增27例麻疹病例；兩個月內已有111人感染。包括當地九所中小學生在內，逾250人正在接受隔離；有些人自10月疫情爆發以來已第二次被隔離。

南卡州麻疹疫情是在斯帕坦堡郡(Spartanburg County)西北部附近爆發，大部分新增病例源自伊曼市(Inman)真理之路教會(Way of Truth Church)感染事件。南卡州流行病學家貝爾(Linda Bell)表示，「我們正面臨持續傳播，預計至少還會在南卡州持續數周。」

亞利桑那州和猶他州麻疹疫情，自8月以來迅速蔓延。亞州莫哈維郡(Mohave County)已記錄172例，猶他州西南部公衛廳記錄82例。亞州科羅拉多市(Colorado City)和猶他州希爾代爾(Hildale)兩個緊鄰州界的城市疫情最嚴重。今年猶他州共確診115例；亞州確診176例。

麻疹病毒可透過疫苗接種預防。美國自2000年以來，因定期進行兒童疫苗接種，一直被認為是麻疹清零國度(measles elimination status)，但目前全美麻疹病例已近2000例。若疫情持續超過1年，麻疹清零國地位就會被取消。專家表示，美國正面臨失去該地位的風險。

美國目前正處於30多年來最嚴重的麻疹疫情狀態。今年1月，德州、新墨西哥州和俄克拉荷馬州均爆發大規模麻疹疫情，導致近900人感染。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，除了8個州外，全美各州今年都至少報告一例麻疹病例。CDC確認今年共發生47起疫情；2024年只有16起。目前已有3人死亡，其中2人是德州學齡兒童。

加拿大因麻疹疫情不斷爆發超過1年，11月已被裁定喪失麻疹清零國地位，失去維持27年的紀錄。美洲地區也已失去此地位。

美聯社報導，麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗安全有效，接種兩劑後可提供97%保護率。全美大多數兒童須接種疫苗才能入學；但越來越多家長放棄接種或未按時完成接種，疫苗接種率下降中。