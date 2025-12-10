全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

Politico民調顯示接近一半的人認為美國現時的生活成本「是我記憶中最糟糕的」，其中有37% 是在2024年總統選舉中支持川普的。(路透)

全美物價持續攀升至40年來的最高水平，最新民調 顯示，大多數人將難以負擔之苦歸咎於川普 政府。

政治新聞網站Politico 10日公布它在11月上旬做的民調，幾乎都將民生物價高漲指向川普政府，尤其是「吃飯問題」，在那些認為食物價格到了「難以負擔」或「非常難以負擔」地步的受訪者裡，高達55%認為川普政府應要負上責任，27%認為是前朝拜登政府，26%說是州政府，認為是商家企業及億萬富翁者則各有20%。

這個結果明顯打臉川普，因為他一直指民主黨人及拜登政府是物價問題的禍首。

除了「吃飯」之外，醫療、居住等方面，經濟拮据的民眾也紛紛指是川普政府的不是。

在難以負擔醫療費用的人群中，48% 將責任歸咎於現任政府，45% 認為是保險公司，28%指向州政府，23%則說是拜登政府。

房屋成本方面，42% 將難以負擔之責指向川普政府，35% 說是州政府，34%歸咎房東，認為是拜登政府的則有23%。

至於水電煤等公用事業方面，在難以支付帳單的人裡，39% 認定是川普政府之故，34%歸咎於州政府，23%直指拜登政府。

Politico的民調也顯示，接近一半(46%)的人紛紛吐苦水，認為美國現時的生活成本「是我記憶中最糟糕的」，其中有37% 是在2024年總統選舉中支持川普的。

值得注意的是，這項民調是在11月初民主黨在關鍵的地方選舉完勝後做的，當時民主黨人憑藉聚焦生活成本問題而取得勝利，也預示了明年期中選舉的議題重點。在猛遭民主黨抨擊未能處理居高不下的通膨後，川普近幾個星期來積極應對，調降了部分關稅稅率並承諾打擊高漲的食品價格。

除了 Politico 這個民調， 11 月底的 Yahoo/YouGov 民調裡，49% 認為川普的種種政策措施是造成物價提高原因，包括發動全球貿易戰開徵關稅，不但未能擊垮主要對手，反而加劇國內物價的飆升。