我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Politico民調顯示接近一半的人認為美國現時的生活成本「是我記憶中最糟糕的」，其中有37% 是在2024年總統選舉中支持川普的。(路透)
Politico民調顯示接近一半的人認為美國現時的生活成本「是我記憶中最糟糕的」，其中有37% 是在2024年總統選舉中支持川普的。(路透)

全美物價持續攀升至40年來的最高水平，最新民調顯示，大多數人將難以負擔之苦歸咎於川普政府。

政治新聞網站Politico 10日公布它在11月上旬做的民調，幾乎都將民生物價高漲指向川普政府，尤其是「吃飯問題」，在那些認為食物價格到了「難以負擔」或「非常難以負擔」地步的受訪者裡，高達55%認為川普政府應要負上責任，27%認為是前朝拜登政府，26%說是州政府，認為是商家企業及億萬富翁者則各有20%。

這個結果明顯打臉川普，因為他一直指民主黨人及拜登政府是物價問題的禍首。

除了「吃飯」之外，醫療、居住等方面，經濟拮据的民眾也紛紛指是川普政府的不是。

在難以負擔醫療費用的人群中，48% 將責任歸咎於現任政府，45% 認為是保險公司，28%指向州政府，23%則說是拜登政府。

房屋成本方面，42% 將難以負擔之責指向川普政府，35% 說是州政府，34%歸咎房東，認為是拜登政府的則有23%。

至於水電煤等公用事業方面，在難以支付帳單的人裡，39% 認定是川普政府之故，34%歸咎於州政府，23%直指拜登政府。

Politico的民調也顯示，接近一半(46%)的人紛紛吐苦水，認為美國現時的生活成本「是我記憶中最糟糕的」，其中有37% 是在2024年總統選舉中支持川普的。

值得注意的是，這項民調是在11月初民主黨在關鍵的地方選舉完勝後做的，當時民主黨人憑藉聚焦生活成本問題而取得勝利，也預示了明年期中選舉的議題重點。在猛遭民主黨抨擊未能處理居高不下的通膨後，川普近幾個星期來積極應對，調降了部分關稅稅率並承諾打擊高漲的食品價格。

除了 Politico 這個民調， 11 月底的 Yahoo/YouGov 民調裡，49% 認為川普的種種政策措施是造成物價提高原因，包括發動全球貿易戰開徵關稅，不但未能擊垮主要對手，反而加劇國內物價的飆升。

川普 民調

上一則

貝佐斯前妻 今年捐款暴增至71億元 她送錢方式「神秘又獨特」

下一則

拜登學貸「有價值的教育儲蓄計畫」被推翻 數百萬人將恢復還款

延伸閱讀

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理
華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品