我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

貝佐斯前妻 今年捐款暴增至71億元 她送錢方式「神秘又獨特」

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
史考特的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。(美聯社)
史考特的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。(美聯社)

作家及慈善家麥肯錫‧史考特(MacKenzie Scott)是亞馬遜共同創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)前妻，離婚後利用龐大贍養費積極從事慈善事業，在2025年合計向非營利組織捐出高達71億元，是近年最大筆的年度捐贈金額，然而如何向她申請捐款卻無任何途徑，所有獲捐款的機構都是臨收到一刻才知道。

綜合美聯社等報導，史考特9日在她的網站「Yield Giving」宣布，在2025年共捐出71億元，聲稱任何金額都只是向社區表達關愛之情。

55歲的史考特自2019年離婚後開始每年向非營利組織捐款，且逐年遞增，2023及2024分別捐出21億元及26億元，連同今年累計捐款達236億元。

根據「富比世」(Forbes)估計，史考特的淨資產為330億元，大部分來自2019年與貝佐斯離婚後，所獲得的亞馬遜股票。她恢復單身後便專注於慈善事業，持續透過減持亞馬遜股份來做公益，拜股價漲勢之賜，她的財富受影響極小，目前在「富比世」富豪榜上排名第 52。

史考特已成為美國最慷慨的慈善家之一，她的捐款一直引起非營利組織和及慈善機構的關注，因為這些捐款沒有任何附加條件，沒有使用限制，組織可自行決定如何運用，獲捐金額通常遠遠超過受惠機構的年度預算。

但她的慈善風格獨樹一幟，除2023年公開接受申請外是無法向她申請，也無法直接聯繫到她本人，因為她沒有設立慈善辦公室或基金會。通常情況下，受惠機構都是在臨到收到捐贈前一刻，透過中間人才獲悉。

就以今年為例，在史考特宣布已捐了71億元之前，已有十幾所黑人學院及大學今年收到斯科特7.83億元捐款。

總部位於加州的非營利組織「一萬度」(10,000 Degrees)，今年初收到她捐贈4200萬元。該組織主要為低收入學生提供獎學金及其他支持，幫助他們無需貸款即可大學畢業。

史考特近期特別關「多元、平等和包容」(DEI)、教育及災害救助，這三個領域正是川普政府大幅削減的項目。

亞馬遜 富比世 貝佐斯

上一則

哪個倒楣蛋？川普空軍一號發言遭廁所門「突襲」：出來吧

下一則

全美物價攀至40年來新高 逾半民眾要川普負責

延伸閱讀

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠
民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項
貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元
貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品