股市連漲3年 401(k)百萬富翁人數創新高

記者顏伶如／綜合報導
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

華爾街日報8日報導，股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」(Moderate Millionaires)的民眾，人數創下歷史新高；2025年進入尾聲之際，許多401(k)持有人登入帳戶查看餘額，對於跨越100萬元里程碑的亮麗表現感到欣喜。

51歲房地產業者瓦爾迪維亞(Carlos Valdivia)說，數十年前拿到史丹福大學(Stanford University)MBA學位之後，一直夢想成為百萬富翁，向來盡可能為退休帳戶存款，如今雖已達標但不覺得有錢，跟妻子還是會使用折價券。

波士頓學院(Boston College)退休研究中心(Center for Retirement Research)指出，雖然全國大約40%家庭面臨退休之後無法繼續維持一般生活水平，但擁有401(k)帳戶的民眾財務狀況卻比以往任何時候都來得好。

住在紐約州拉伊(Rye)的82歲退休族沃德(John Ward)便說，目前帳戶表現極佳。富達投資(Fidelity)數據顯示，401(k)帳戶餘額有七位數字的客戶通常在50歲以上，大多是戰後嬰兒潮世代(baby boomers)或X世代(Gen Xers)。

沃德自稱「鮑格迷」(Boglehead)，也就是基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)創辦人鮑格(John Bogle)的追隨者，堅信長期持有指數基金(index funds)，很少改變策略。沃德逾半退休存款都跟股市連動，過去幾年股市表現則遠遠超過通貨膨脹。

沃德表示，還是會擔心醫療保險開銷愈來愈貴，也擔心孫子孫女的教育花費，至於生活開銷的「負擔能力」(affordability)問題則不是他最煩惱的。

富達投資指出，截至今年第三季為止，401(k)退休帳戶有百萬身價的客戶有65萬4000人，創下2000年代初期建立統計以來的新高。

金融機構Alight追蹤的300萬個退休帳戶紀錄顯示，今年第三季有3.2%餘額突破100萬元，是2022年底人數的兩倍。

全球資產管理機構普徠仕(T. Rowe Price)指出，大約2.6%客戶退休帳戶餘額在100萬元以上，比2022年底的1.3%增加許多。

報導指出，史上第一次出現服務於私人產業的勞工當中，大約半數擁有可以直接從薪水支票扣款存入的401(k)退休帳戶，這種類型的帳戶通常與股市密切連動。先鋒集團表示，30歲晚期的勞工當中大約88%持有跟股票有關的資產，一年之前這個比率只有82%。

