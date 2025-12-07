冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

從西部到東北部的大片地區持續遭受暴風雪侵襲，導致全國各地機場航班取消或延誤。圖為亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場，7日通報延誤超過1244班次，取消147班次。(美聯社)

從西部到東北部的大片地區持續遭受暴風雪侵襲，導致全國各地機場航班取消或延誤。大平原區的強烈降雪擴展到五大湖區，7日五大湖區的降雪又逐漸向東北部轉移，俄亥俄州 到紐約州一帶都出現降雪，預計這波快速移動的天氣系統將於8日清晨結束。稍早，規模7.0強震6日襲擊阿拉斯加，所幸無人傷亡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大部分地區降雪量為2至5吋，愛荷華州部分地區降雪量可能達到6至8吋，東北部地區預計降雪量為3吋。

7日早晨，伊利諾州羅克福德市(Rockford)的降雪量為5.7吋；芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International)周邊地區也達4吋。根據FlightAware.com統計，截至7日下午美國出入境起降航班超過7060班延誤，另有591個航班取消。歐海爾機場最多航班受影響，延誤航班超過1270班次、取消292班次。據聯邦航空總署(FAA)，惡劣天氣導致飛往歐海爾機場的航班延誤超過兩小時。

亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport，ATL)通報延誤超過1244班次，取消147班次；北卡羅來納州 夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)則有近630班次延誤、42班次取消。

太平洋西北地區已出現降雨或降雪，多個天氣系統恐帶來山洪暴發、山區降雪和強風。截至5日，華盛頓州西部和俄勒岡州共有800萬人處於洪水警報，包括西雅圖、波特蘭、塔科馬(Tacoma)、尤金(Eugene)等城市。東南部地區7日持續陰雨，一股強勁的風暴帶從墨西哥灣中部延伸至卡羅來納州，佛羅里達半島的強烈對流天氣北部邊緣則出現零星陣雪。

美聯社報導，阿拉斯加州 與加拿大育空地區(Yukon)交界處附近一處偏遠地區6日發生芮氏規模7.0強震，隨後三小時內又發生30多次規模介於5.1至3.3的餘震。美國地質調查局(USGS)稱震央位於阿拉斯加州朱諾市(Juneau)西北約230哩處，當地多山且人煙稀少，尚未傳出災損或傷亡通報，當局並未發布海嘯警報。