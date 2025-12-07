我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從西部到東北部的大片地區持續遭受暴風雪侵襲，導致全國各地機場航班取消或延誤。圖為亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場，7日通報延誤超過1244班次，取消147班次。(美聯社)
從西部到東北部的大片地區持續遭受暴風雪侵襲，導致全國各地機場航班取消或延誤。圖為亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場，7日通報延誤超過1244班次，取消147班次。(美聯社)

從西部到東北部的大片地區持續遭受暴風雪侵襲，導致全國各地機場航班取消或延誤。大平原區的強烈降雪擴展到五大湖區，7日五大湖區的降雪又逐漸向東北部轉移，俄亥俄州到紐約州一帶都出現降雪，預計這波快速移動的天氣系統將於8日清晨結束。稍早，規模7.0強震6日襲擊阿拉斯加，所幸無人傷亡。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，大部分地區降雪量為2至5吋，愛荷華州部分地區降雪量可能達到6至8吋，東北部地區預計降雪量為3吋。

7日早晨，伊利諾州羅克福德市(Rockford)的降雪量為5.7吋；芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International)周邊地區也達4吋。根據FlightAware.com統計，截至7日下午美國出入境起降航班超過7060班延誤，另有591個航班取消。歐海爾機場最多航班受影響，延誤航班超過1270班次、取消292班次。據聯邦航空總署(FAA)，惡劣天氣導致飛往歐海爾機場的航班延誤超過兩小時。

亞特蘭大哈茨菲爾德–傑克森國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport，ATL)通報延誤超過1244班次，取消147班次；北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)則有近630班次延誤、42班次取消。

太平洋西北地區已出現降雨或降雪，多個天氣系統恐帶來山洪暴發、山區降雪和強風。截至5日，華盛頓州西部和俄勒岡州共有800萬人處於洪水警報，包括西雅圖、波特蘭、塔科馬(Tacoma)、尤金(Eugene)等城市。東南部地區7日持續陰雨，一股強勁的風暴帶從墨西哥灣中部延伸至卡羅來納州，佛羅里達半島的強烈對流天氣北部邊緣則出現零星陣雪。

美聯社報導，阿拉斯加州與加拿大育空地區(Yukon)交界處附近一處偏遠地區6日發生芮氏規模7.0強震，隨後三小時內又發生30多次規模介於5.1至3.3的餘震。美國地質調查局(USGS)稱震央位於阿拉斯加州朱諾市(Juneau)西北約230哩處，當地多山且人煙稀少，尚未傳出災損或傷亡通報，當局並未發布海嘯警報。

阿拉斯加州 俄亥俄州 北卡羅來納州

上一則

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

下一則

有自燃疑慮 消費者產品安全委員會宣布召回亞馬遜代銷之INIU行動電源

延伸閱讀

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%
延後嬰兒B肝接種 紐約州醫師不認同

延後嬰兒B肝接種 紐約州醫師不認同
亞特蘭大人口激增 預測2050年將達800萬

亞特蘭大人口激增 預測2050年將達800萬
芝城周末降雪 華府8年首見12月雪

芝城周末降雪 華府8年首見12月雪

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備