國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節

編譯王曉伯／綜合報導　
川普政府修改國家公園的免費日，刪除金恩紀念日和六月節，但把川普生日加入。圖為優勝美地國家公園。（路透）
從明年開始，美國民眾可以在川普總統生日(6月14日)當天免費進入國家公園遊覽。川普政府上月修改明年國家公園的免費入園規定，刪除了馬丁‧路德‧金恩紀念日(Martin Luther King Jr. Day)與六月節(Juneteenth)兩個重要的民權紀念日，增加了川普生日，當天也是國旗紀念日。

聯邦內政部上月針對明年的「居民專屬免入園費愛國紀念日」(Resident-only Patriotic Fee-Free Days)規定做出修改，將7月4日獨立紀念日周末與羅斯福總統(President Theodore Roosevelt)誕辰紀念日都列為免費入園日，不過同時也刪除了8月的「偉哉美國大自然法」(Great American Outdoors Act)紀念日與9月的全國公共土地紀念日(National Public Lands Day)。

內政部刪除馬丁‧路德‧金恩紀念日與六月節顯示川普政府在假日上著重愛國主義，而不是傳統的聯邦節日。六月節是紀念美國奴隸制度終結的聯邦假日，定於每年的6月19日。此前已慶祝一個半世紀。馬丁‧路德‧金恩紀念日則是紀念民權領袖金恩的生日，日期訂在每年1月的第3個星期一，也是聯邦政府的法定假日。

根據內政部公告，2026年的國家公園免費入園日是2月的總統日、5月的陣亡將士紀念日、6月的國旗紀念日(即川普生日)、7月的獨立紀念日周末、8月的國家公園管理局成立110年紀念日、9月的憲法紀念日、10月的羅斯福總統誕辰紀念日與11月的退伍軍人節。

退伍軍人節在2025年也是國家公園免費日。至於2026年被刪除的免費日還有4月的國家公園周。有關2025年的國家公園免費入園日，內政部的網站是宣布適用於所有人，但是在2026年的公告中則是表示免費日只適用於美國公民與永久居民。

白宮、內政部與國家公園管理局迄今都未就此一改變發表相關聲明。

國家公園管理局今年稍早因為自其網站刪除有關海麗特‧塔布曼(Harriet Tubman)與地下鐵路(Underground Railroad)的內容而備受批評。國家公園管理局的舉措是川普政府針對所謂DEI(多元、平等、包容) 相關內容進行刪改的行動之一 。另外一個例子是國防部網站刪除了有關傑基‧羅賓森(Jackie Robinson)打破美國職棒大聯盟種族籓籬事蹟的內容。國家公園也提高了外國遊客的票價。

