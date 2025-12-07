黃仁勳坦言怕破產 每周仍工作7天

我的頻道

編譯中心／綜合報導
輝達執行長黃仁勳日前受訪稱自己每周仍工作七天。圖為黃仁勳3日赴華府國會開會。(路透)
輝達執行長黃仁勳日前受訪稱自己每周仍工作七天。圖為黃仁勳3日赴華府國會開會。(路透)

人工智慧晶片巨擘輝達公司(NVIDIA)執行長黃仁勳近日受訪表示，自己仍帶著焦慮心情經營公司，甚至害怕破產，他至今還是一周工作7天，「真的是每一天，沒一天間斷」。

「財星雜誌」(Fortune)報導，儘管輝達已成為全球市值最高的企業，黃仁勳卻坦言，他依舊帶著恐懼、焦慮的心情經營公司，甚至擔心會破產。

中央社引述黃仁勳近日接受熱門Podcast節目「喬羅根體驗」(The Joe Rogan Experience)訪問說：「你知道有句話叫『距離倒閉只有30天』？這句話我用了33年。但那種感覺沒變。那種脆弱感、不確定感、不安全感並未遠離。」

輝達已成為AI競賽的領頭羊之一。公司最初只是顯示卡製造商，如今已發展成科技巨頭，其打造的晶片、系統、軟體驅動了全球大多數雲端資料中心的大型AI模型。

今年10月底，輝達市值突破5兆元，成為全球首家達成此里程碑的企業。

然而，黃仁勳仍難以擺脫公司可能一夕消失的感覺，他表示「真的很累」，並稱自己「總是處於焦慮狀態」。

現年62歲的黃仁勳透露，為確保噩夢不會成真，他至今還是一周工作7天，只要醒著的每一刻都在工作，包括每天從凌晨4時開始查看電子郵件，「每天，真的是每一天，沒有一天間斷，包括感恩節和聖誕節」。

他也提到：「我的兩個孩子都在輝達公司工作，他們每天都上班。」

黃仁勳還回憶起輝達公司在1990年代中期差點倒閉的過往，他說「苦難經歷是人生旅程的一環」。

即使到了現在，對於失敗的恐懼依然是黃仁勳最大動力。

黃仁勳指出：「我不想失敗的動力遠大於我想成功的動力，失敗比起貪婪或其他任何東西更能驅使我前進。」

黃仁勳 輝達 AI

