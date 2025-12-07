我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

編譯廖振堯／綜合報導
AI創造的女演員Norwood，似假亂真，讓好萊塢抓狂。(取自維基百科/公有領域)
AI創造的女演員Norwood，似假亂真，讓好萊塢抓狂。(取自維基百科/公有領域)

荷蘭演員、喜劇演員兼製作人艾琳范德費爾登(Eline Van der Velden)透過人工智慧(AI)工具生成女演員「蒂莉諾伍德」(Tilly Norwood)，9月更宣稱「諾伍德」已吸引了多家經紀公司關注。不過好萊塢顯然尚不能接受這麼時代前沿的概念，一些知名導演、演員都表達反感；這位帶著雀斑、一雙靈動大眼的AI虛擬人物「蒂莉諾伍德」要被當成真人還有很長一段路要走。

華爾街日報6日報導，當AI開始蓬勃發展時，范德費爾登很快就便接受這股新潮流，稱ChatGPT為「實習生」並將管理任務交給它。影片生成程式Sora去年問世後，她又看到了機會，「我被這一切的藝術性和詩意所震撼」，並注意到AI網紅正嶄露頭角，認為接下來就輪到AI電影明星。

范德費爾登在倫敦一家私人俱樂部的洗手間裡突然想到了「諾伍德」的形象，她想要一個真實又充滿英倫風情的鄰家女孩。今年2月9日，她把想法分享給ChatGPT，描述：「一位魅力四射、吸引全球的女明星，五官對稱、肌膚透亮，有迷人的綠眼睛和一頭長髮。」

「諾伍德」隨即誕生了；出現的第一張圖像不過是卡通風格；而每次AI優化臉部都會出現不完美之處，甚至出現三顆頭的版本。

到了3月，范德費爾登給了角色雀斑，又微調了過濃的眉毛，接下來半年范德費爾登和她的15人團隊一起努力定下「諾伍德」的形象，一共創作了2000個版本。

好萊塢演員、導演、工會對「諾伍德」表達不滿，稱她(或者「它」)有可能破壞真人演員和工作人員的生計，同時侵蝕電影本身的藝術。著名「阿凡達」導詹姆斯卡麥隆(James Cameron)稱這類作品「令人恐懼」；名導吉勒摩戴托羅(Guillermo del Toro)則說他寧願死也不願用AI製作電影。

艾蜜莉布朗(Emily Blunt)看了一眼「諾伍德」便臉色煞白地說：「天啊，我們完蛋了。」影星喬治克隆尼(George Clooney)預測AI的未來之路將非常艱難，AI將面臨與好萊塢相同的問題，那就是造星並不容易。

范德費爾登表示她並非要取代真正的演員，她追求的是一種全新的視覺語言，一種只能透過AI來創造的迷幻世界觀和不可思議的現實主義。她設想這將為電影製作人帶來「全新的創意復興」，並降低新作品的創作門檻，因為現在大製作電影的製作成本大部分都超過1億元。

AI 好萊塢 ChatGPT

上一則

在猶太教堂外射擊空氣槍 哈佛猶太裔訪問學者被認定「反猶」離美

下一則

國家公園免費日明年新增川普生日 刪除金恩紀念日及六月節

延伸閱讀

小10歲女星敢衝撞不讓撐傘 陳曉激賞：我老了且過時

小10歲女星敢衝撞不讓撐傘 陳曉激賞：我老了且過時
魔宮帝國大反派、末代皇帝大總管… 田川洋行75歲病逝

魔宮帝國大反派、末代皇帝大總管… 田川洋行75歲病逝
Netflix將收購／消費者關心：華納電影是否仍在院線上映

Netflix將收購／消費者關心：華納電影是否仍在院線上映
通關密語點歌 聯合車站藏神祕音樂盒

通關密語點歌 聯合車站藏神祕音樂盒

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減