台灣手搖飲深耕美國14年 鄭凱隆靠AI加碼新品牌

台灣手搖飲品牌UG前進美國開店，6日第一家美國分店在洛杉磯地區開幕。(中央社)

看好手搖飲在美國市場的潛力，深耕14年的歇腳亭母公司聯發國際董事長鄭凱隆今天在洛杉磯 推新品牌，使用AI 自動化機器製茶，降低人力成本並維持品質穩定，搶占市場先機。

相較於美國連鎖咖啡743億美元的龐大市場，泡沫茶飲（手搖飲）市場仍有很大的發展空間，近幾年市場規模約5億美元。

鄭凱隆說：「台灣2300萬人口就有3萬、4萬家手搖飲料店，在美國3億人口才幾千家，市場還沒飽和。」根據市場研究機構指出，2024年美國有6000多家店分類為泡沫茶飲店。

鄭凱隆今天與10多名員工，在洛杉磯郊區聖蓋博市（San Gabriel）用台灣傳統的焚香拜神儀式，宣告新品牌UG在美國的第一家分店開幕。

歇腳亭（ShareTea）深耕美國10多年，至今擁有160多家分店，是台灣手搖飲進軍美國的先驅與成功案例。鄭凱隆分享，歇腳亭站穩美國14年關鍵的是品質穩定，茶葉使用最好等級。

飲料符合美國人口味是另一成功要素。鄭凱隆說，很多台灣人甚至不知道ShareTea來自台灣，客群近80%不是華人 ；就像熊貓快餐（Panda Express）華人客群占最少。歇腳亭在美國的甜度、口味都因地制宜，符合白人、拉丁裔重甜口味。

美國人力成本高，新品牌UG採用AI自動化製茶機，將沖泡流程數位化、標準化，不僅人力需求減半，也避免人為差異造成口味不穩定。鄭凱隆說：「機器每1滴都計算，從第1杯到第100萬杯都一樣，穩定品質同時也能更快複製展店模式。」

鄭凱隆自豪UG在台灣創下單日3300杯紀錄，期待這套成功經驗移植到美國。他表示，歇腳亭既有的160多家加盟主是新品牌擴張的即戰力，「如果每一家再開一家，很快就再增加160家」。

使用自動化AI製茶機對抗美國的高人力成本之餘，面對美國總統川普政府的關稅政策、通膨下高物價挑戰，鄭凱隆有一套看法。

他表示，關稅提高對飲料業者的影響不大，原料成本反映在一杯飲料上比例很小，「茶葉一包可以泡幾百杯飲料，成本增加有限」。至於通膨造成生活成本上升，他認為飲料屬於日常可負擔的「小確幸」，即使縮減奢侈品開支，年輕族群「省吃也不會省這杯」。