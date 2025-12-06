我的頻道

竊賊半夜闖店偷寶可夢卡牌 亞裔店主痛失10萬元珍藏

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

地鐵乘客打爆網紅AI眼鏡 一票人「這原因」喊支持：反AI的義警

編譯陳律安／綜合外電
Meta的AI眼鏡引起侵犯隱私的爭議。（路透）
TikTok網紅指控一位女性紐約地鐵乘客打爆他的Meta AI眼鏡後，許多網友大聲叫好，這名女乘客頓成為關心隱私權網友眼中的英雄。

Meta的AI眼鏡可以暗中錄影，已遭外界抨擊這是悄然蔓延的監視威脅。許多看過影片的網友說，這名女子只不過做了大家開玩笑時想做的事。

儘管該名TikTok網紅堅稱，他並未挑釁、並已向警方報案，但網友還是站在女子這邊，讚揚她是反AI的義警。

網紅Ethan起先在10月9日貼出影片，指控女子打爛他的AI眼鏡，影片累積逾200萬次觀看。畫面中，Ethan手上拿著被摔成兩截的AI眼鏡，嘴裡說著要去申請保險，旁邊的人則在笑。尚不清楚他是否真的有為眼鏡買保險；若沒有，他將損失300美元。

在另一支影片的敘述欄，他主張自己根本沒有挑釁對方。

兩支影片都請觀眾幫忙找出這位打壞眼鏡的女子，但迄今沒有任何跡象顯示有找到她。

即便在AI功能加入之前，許多人早已擔憂Meta眼鏡與其他類似科技會被用來從事變態行為。使用者可以用它偷偷錄影，這種問題在智慧手機普及後，早就隨處可見。

Meta試圖加入一個指示燈來改善，但已有人在TikTok上販售遮蔽指示燈的貼紙。2024年，兩名哈佛學生展示，他們如何透過加裝額外軟體，從眼鏡視野內的任一人擷取資料，包括姓名、電話、住址，甚至親屬身分。

到了11月底，這名「Meta眼鏡屠龍者」的傳說一路流傳到X平台。儘管平台上有部分立場強硬的AI捍衛者，多數人都對這名女子表示壓倒性的支持，充分反映網友對侵害隱私的行為十分反感。

