紐約市渡輪新航線12/8啟動 首次連接布碌崙-史島

紐約市租賃市場恐持續惡化 2026年租金將加速攀升

移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園

編譯江昱蓁／即時報導
優勝美地國家公園。（記者龔玥／攝影）
優勝美地國家公園。（記者龔玥／攝影）

根據美國國家公園管理局網站，自2026年起，取消原本美國民眾可在六月節與馬丁路德紀念日免費進入國家公園，卻加入美國總統川普生日當天免費入場。

今日美國指出，國家公園管理局先前將這兩個聯邦假日加入116個公園的免費入場日。新聞網站Axios則說，美國國家公園免費開放日的清單幾乎為川普政府徹底修訂，川普更傾向慶祝愛國主義，而非傳統聯邦假日。

六月節是紀念美國奴隸制度終結的聯邦假日，定於每年的6月19日。其在2021年前總統拜登任內獲得認可，此前已慶祝一個半世紀。馬丁路德紀念日則是紀念民權領袖馬丁路德的生日，日期訂在每年1月的第3個星期一，也是聯邦政府的法定假日。

美國國家公園管理局在2026年免費入場的清單，加入6月14日川普生日／國旗日，7月4當周的周末，以及國家公園管理局成立110周年紀念日。其他免費入園日還有：華盛頓誕辰、5月25日陣亡將士日、憲法日、老羅斯福誕辰、退伍軍人日。

今日美國說，此舉是國家公園依據「允許更多美國民眾參觀國家公園」與削減多元、平等及包容（DEI）的行政命令，所採取的多項措施之一。

國家公園管理局近日宣布一項「美國優先」計畫，自1月1日起，沒有年票的外國遊客想進入11個觀光人數最多的國家公園，將在現有門票費上額外收取每人100美元的費用。這將影響全國各地國家公園，包括大峽谷國家公園、優勝美地國家公園、錫安國家公園及黃石國家公園

據美國國家公園管理局網站訊息，自2026年起，免費日只適用於美國公民與居民。內政部長柏根在新聞稿說，「這些政策確保支持國家公園的美國納稅人，能夠持續享受負擔得起的參觀機會，同時國際觀光客也能維護並改善我們公園，造福子孫後裔，貢獻其應有的一份」。

6月14日是川普生日，也是美國國旗日，但國旗日並非聯邦法定假日。川普已透露明年80歲生日將在白宮舉辦終極格鬥冠軍賽，而這場比賽也將是慶祝美國獨立250周年的系列活動之一。為了慶祝建國250周年，川普日前還宣布要在華盛頓特區建設凱旋門。

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

