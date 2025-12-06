Netflix將收購／消費者關心：華納電影是否仍在院線上映

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
串流巨擘Netflix 5日宣布已與華納兄弟探索公司達成協議，將以720億元收購其片廠與串流服務HBO Max等資產。圖為加州布班克華納兄弟影城的水塔上有華納的標誌。(歐新社)
影音串流平台網飛(Netflix)5日宣布，買下好萊塢歷史最悠久製片廠之一的華納兄弟電影公司(Warner Bros)，交易規模720億元，整體娛樂產業以及電影院前途都將面臨巨變。先前爭相購買華納兄弟的媒體巨頭還包括派拉蒙(Paramount)與康卡斯特(Comcast)。Netflix這筆交易其他企業收購案一樣，還要等待聯邦政府批准。

對於消費者來說，短期之內並不會察覺到收購案帶來任何影響，Netflix估計併購程序將耗時12個月到18個月。

至於未來華納兄弟的電影是否仍在電影院上映，今日美國報分析，即使電影繼續在電影院上映，時間表也將變得與現在不同。電影院產業組織「影院聯合」(Cinema United)主席歐萊利(Michael O'Leary)5日發表聲明說，全國各地從大型連鎖電影院到小鄉鎮上的單廳獨立電影院，都將受到這筆併購案的負面衝擊影響。

HBO Max是否將與Netflix合併，雖然官方聲明並沒有提及，但未來可能出現某種捆綁搭配(bundling)服務。

擁有102年歷史的華納兄弟是好萊塢碩果僅存的「五大片廠」(big five)之一，在電影院行業裡扮演重要角色，經典銀幕作品包括「超人」(Superman)、「北非諜影」(Casablanca)、「哈利波特」(Harry Potter)系列電影等。華納兄弟旗下還擁有HBO與HBO Max頻道，曾製作知名影集如「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)、「黑道家族」(The Sopranos)、「白蓮花大飯店」(The White Lotus)等。

Netflix在新聞稿中說，今後將維持華納兄弟現有營運，並且進一步發展優勢。不過，美聯社報導分析，身為影音串流龍頭的Netflix未來將如何改變華納兄弟，目前各界疑問仍比得到解答還多，這筆交易能否通過反托拉斯(antitrust)審查也是未知數。

Netflix在娛樂產業占有更大塊的市場大餅之後，消費者可能面臨價格上漲。企業併購都將讓競爭減少，市場競爭則是維持價格低廉的因素。如果併購案審查通過，Netflix將同時擁有市場上兩個規模最大的影音串流平台，狠甩Disney+、Paramount+、Prime Video、Apple TV及Peacock等其他競爭對手。

