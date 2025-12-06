二擊毒船 民主黨聯邦眾議員提案彈劾赫塞斯

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
國防部長赫塞斯遭密西根州聯邦眾議員塔內達爾提案彈劾。(路透)
美軍9月2日首度攻擊加勒比海運毒船，擊斃11人，據報當時指揮行動的海軍上將布拉德利(Frank M. Bradley)是收到國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)「格殺勿論」的命令，引發爭議批評。赫塞斯試圖撇清自己與這場爭議的關係，讓布拉德利獨自面對責難。密西根州民主黨籍聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)已提案彈劾赫塞斯。

密西根州民主黨籍聯邦眾議員塔內達爾。(美聯社)
華盛頓郵報報導，塔內達爾4日提出彈劾，指控赫塞斯犯下謀殺、共謀謀殺、魯莽和非法處理機密資訊等罪。塔內達爾在新聞稿中稱，赫塞斯完全不具備擔任國防部長的資格，「他擔任這一職務的每一天，都將美國軍人及其家屬置於危險之中。他直接下達了非法命令殺害一艘委內瑞拉民用船隻上的所有人。」他也提及3月發生的「群聊門」，當時赫塞斯與其他幾位川普政府高階國安官員，在Signal聊天軟體群組中討論美軍空襲葉門青年運動組織的具體細節。「赫塞斯不當處理機密資訊，洩露作戰計畫，危及美國軍人的生命。」

赫塞斯則試圖撇清與加勒比海攻擊行動的關係，稱是布拉德利自行判斷後決定二度開火，但同時也為布拉德利下令第二次攻擊辯護；赫塞斯2日在白宮內閣會議上表示布拉德利「最終擊沉了那艘船，消除了威脅，做出了正確的決定。」許多審查和專家分析都集中在布拉德利的評估上，即第一次攻擊後留下的倖存者仍是合法攻擊目標。美國法律和國際法都禁止攻擊無戰鬥能力人員，包括因傷病、海難而失去意識或喪失行動能力的人員。

布拉德利4日在國會出席至少5場閉門會議，歷時約八小時，並在機密簡報中表示赫塞斯並未下達格殺令。簡報中一段影片顯示運毒船翻覆後，兩名船員試圖將船身翻正時又受到攻擊。

眾院情報委員會民主黨資深議員海姆斯(Jim Himes)4日聽取完簡報後表示，那段影片是他從事公職以來看過最令他不安的影像；眾院軍事委員會首席民主黨議員史密斯(Adam Smith)，則在一份聲明中表示影片顯示兩名船員根本無法移動，更談不上構成威脅，然而卻被美國軍方殺害，「無論人們怎麼看這些行動的法律依據，我們都認為其依據是錯誤的。」

赫塞斯 民主黨 眾院

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

Netflix收購案／CNN若脫離華納兄弟影業 何去何從?

