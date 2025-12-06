建築大師弗蘭克蓋瑞 96歲病逝加州

打造出許多國際知名地標的建築大師弗蘭克·蓋瑞，5日病逝於南加州，享壽96歲。(路透)

以不凡想像力，打造著名建築地標的國際建築大師弗蘭克·蓋瑞(Frank Gehry)5日逝世，享壽96歲；其生前親手操刀的最後作品之一，台灣「中國醫藥大學美術館」於5月3日在台中水湳校本部動土，預計2028年完工。

美聯社報導，蓋瑞建築事務所Gehry Partners LLP幕僚長洛伊(Meaghan Lloyd)證實，蓋瑞已於5日在加州聖塔莫尼卡(Santa Monica)自宅因呼吸道疾病辭世。

蓋瑞1929年2月28日生於加拿大多倫多，1947年與家人移居洛杉磯 ，自幼喜歡繪畫和製作建築模型，直到20歲被老師發覺天賦，開始考慮成為建築師，他曾表示：「那是我第一次覺得自己真正擅長某件事。」1954年自南加州大學 取得建築學位後，轉往哈佛大學攻讀都市規畫。

洛杉磯市中心的迪士尼音樂廳，即是出自蓋瑞手筆。(路透)

蓋瑞深受現代流行藝術影響，創造無數令人驚嘆的建築作品，包括西班牙「畢爾包古根漢美術館」(Bilbao Guggenheim Museum)、洛杉磯「華特迪士尼 音樂廳」(Walt Disney Concert Hall)以及德國柏林(Berlin)DZ銀行大樓，並曾接受Meta執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)力邀，負責設計北加州總部擴建工程。

蓋瑞建築作品改變全球城市天際線，例如2007年完工、位於紐約切爾西區(Chelsea)的IAC大樓，外觀宛如閃耀的蜂巢，以及2011年啟用76層高的「New York By Gehry」，曾是全球最高住宅建築，也是下曼哈頓地標。

蓋瑞創作至八十多歲且獲獎無數，包括建築諾貝爾獎之稱的普立茲克獎(Pritzker Prize)，然而其作品並非人人埋單，評論家福斯特(Hal Foster)點名晚年作品「充斥壓迫感」，彷彿只為吸引觀光客；還有人形容迪士尼音樂廳像「淋雨後變形的紙箱堆」；連前總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)家族也不滿蓋瑞操刀設計的紀念碑，認為不符合對「簡單紀念」的期待。

盡管如此，蓋瑞在世界各地留下眾多建築作品，包括位於台中水湳、預計2028年完工的「中國醫藥大學美術館」。該館是蓋瑞在東亞唯一作品，可望成為台灣新地標。