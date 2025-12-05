我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

華人男星第3人 張震入圍獨立精神獎 前2位郎雄 、梁朝偉

記者廖福生／綜合報導
台灣演員張震入圍美國電影獨立精神獎最佳主角，圖為他日前拿下台灣金馬獎最佳男主角。(記者曾原信／攝影)
第41屆美國電影獨立精神獎(Film Independent Spirit Awards)3日公布入圍名單，台灣演員張震入圍最佳主角，張震日前才以電影「幸福之路」在台灣電影金馬獎二度封帝；該片韓裔加拿大籍導演勞埃德李崔(Lloyd Lee CHOI)則獲提名最佳導演獎，他也才在金馬獎獲得最佳新導演獎項。

張震成為了第三位入圍獨立精神獎主角獎的華人男演員，前兩位分別為1994年以「飲食男女」的郎雄，以及2007年憑「色，戒」角逐的梁朝偉。

張震現正忙著拍攝新片，聞入圍消息開心表示：「有幸能被美國電影獨立精神獎提名，也為『幸福之路』的導演及製片入圍感到由衷高興。這份認可，屬於每一位為影片傾心付出的創作者。電影將很快與台灣觀眾相見，也期盼能聽見來自觀眾的迴響，讓這段關於『幸福』的敘事，在更多心間留下餘溫。」

張震此次角逐最佳主角獎的對手，包括剛在國家評論協會獎封后的蘿絲拜恩(Mary Rose Byrne)、「火車大夢」喬爾埃哲頓(Joel Edgerton)、「紐約攝影師的日與夜」班維蕭 ("Ben" Whishaw)，以及「Hedda」泰莎湯普森(Tessa Thompson)和「Twinless」狄倫歐布萊恩(Dylan O'Brien)。

美國獨立精神獎自2023年起演技獎項不再分性別，統一為「最佳主角」與「最佳配角」。

上一次在美國獨立精神獎獲得肯定的華裔演員，是主演「媽的多重宇宙」的楊紫瓊與關繼威，兩人分別拿下最佳主角獎與最佳配角獎，兩人最後也都獲得隔年奧斯卡獎。第41屆美國獨立精神獎將於2026年2月15日舉行頒獎典禮。

