24歲華女洪樂潼創AI公司 聘57歲數學傳奇、日裔師小野健

記者顏伶如／綜合報導
數學界傳奇人物、維吉尼亞大學日裔教授小野健離開教職，加入前任學生、24歲華裔新秀洪樂潼的初創公司，發展數學超級智慧。(取自維吉尼亞大學官網)
華爾街日報4日獨家報導，維吉尼亞大學(University of Virginia)日裔教授小野健(Ken Ono)是數學界傳奇人物，經常走出校園把數學公式推廣到其他領域，包括好萊塢及奧運會，還成為唯一拍過啤酒廣告的數學家。如今小野健決定離開教職，搬到矽谷加入前任學生、24歲華裔新秀洪樂潼(Carina Hong)的初創公司，發展數學超級智慧(mathematical superintelligence)。

報導指出，就在不久之前，對於57歲的小野健來說，把整個生活連根拔起、重新調整職業方向，根本是不可思議的想法，況且他對人工智慧(AI)充滿懷疑。他在演講開場自我介紹常開玩笑說：「我叫小野健，我是NI，也就是天然智慧(Natural Intelligence)。」

洪樂潼為創公司棄學業

洪樂潼畢業於麻省理工學院(MIT)，曾獲美國大學生數學研究最高榮譽的摩根獎(Morgan Prize)，也拿過羅德學者獎學金(Rhodes Scholarship)，前往史丹福大學(Stanford University)繼續攻讀法律與數學博士，但為了創立Axiom Math而放棄學業。她為創業籌募到6400萬元，從Meta挖角幾位AI研究員，最後還雇用了自己的導師。

她說：「小野健是很多數學學生的偶像。」

唯一拍啤酒廣告數學家

投資人押注Axiom研發數學超級智慧，看好有朝一日可以做為各種商業應用，例如軟體與硬體驗證、優化物流、演算法交易、金融工程。全球規模最大的幾家產業為AI大量燒錢，引發市場對AI榮景泡沫的擔憂，但數學家們卻對AI的潛力愈來愈有信心，認為AI可以輔助工作，引領新發現。

小野健學術生涯裡，經常以將數學應用於其他領域而聞名。他曾擔任維吉尼亞大學游泳選手和美國奧運金牌得主的顧問，也為美國國家安全局(National Security Agency)提供諮詢。小野健協助製作2015年電影「天才無限家」(The Man Who Knew Infinity)，啤酒廣告裡認證Miller 64啤酒只有64卡洛里，低於競爭對手一款淡啤酒的80卡洛里。

小野健追求極致AI模式

本周開始，小野健以「第15名員工」的身分在Axiom開始上班。原本討論給他的頭銜是「首席數學傢伙」(chief math guy)，後來經過進一步商量，敲定較為正式的職稱「創始數學家」(founding mathematician)，任務是把公司研發的各種AI模式發展到極致。

AI 維吉尼亞 奧運

