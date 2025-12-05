紐約洛克菲勒中心聖誕樹亮燈 華裔歌手林冰獻唱

今年的聖誕樹是一顆高75呎的挪威雲杉，來自紐約州倫瑟勒郡的東格林布希11月8日運抵洛克菲勒中心，3日晚點亮。(美聯社)

作為紐約市的節日地標，洛克菲勒中心聖誕樹是假日季的必看景點之一。今年的聖誕樹於3日晚點亮，吸引了來自世界各地的遊客冒著低溫排隊數小時，只為親眼見證這項傳統。華裔歌手林冰(Laufey)等眾星雲集，帶來經典聖誕歌曲。現場人群在等待時更是齊唱聖誕頌歌「聖誕節 的十二天」，在點燈瞬間紛紛舉起手機拍攝。

今年的聖誕樹是一顆高75呎的挪威雲杉，來自紐約州倫瑟勒郡(Rensselaer County)的東格林布希(East Greenbush)。樹上纏繞5萬多顆彩燈，頂端則是一顆重900磅、由300萬顆施華洛世奇水晶打造的立體水晶星球。

這顆聖誕樹原本在屋主朱蒂拉斯(Judy Russ)後院生長了75年。其丈夫丹(Dan)在2020年逝世，僅32歲，丹生前曾希望這棵巨樹有一天能成為洛克菲勒中心的聖誕樹，如今願望成真。

假日季期間，聖誕樹每日亮燈時間為早上5時至午夜，平安夜24小時亮燈，跨年夜則亮到晚上9時，整個展示季約持續到次年1月中旬，具體結束時間還未確定。

林冰在點燈活動中演唱了原創聖誕歌曲Christmas Magic，並翻唱了經典歌曲Santa Claus Is Coming To Town與Santa Baby。(取自洛克菲勒中心官方Instagram平台帳號)

林冰在點燈活動中演唱了原創聖誕歌曲Christmas Magic，並翻唱了經典歌曲Santa Claus Is Coming To Town與Santa Baby。林冰1999年出生於冰島 ，母親來自中國廣東，是職業小提琴手；父親是冰島人。其祖父是中國小提琴教育家、中央音樂學院教授林耀基，外婆為中央音樂學院聲樂鋼琴伴奏教授胡適熙。

受到母親的古典訓練與父親的爵士樂 收藏影響，林冰養成了自己混合爵士、古典與流行的獨特風格。她在2023年發表的專輯「Bewitched」更是贏得葛萊美最佳傳統流行人聲專輯，使得她也成為該獎項史上最年輕得主之一。

洛克菲勒中心聖誕樹傳統已有近百年歷史。1931年，施工工人首次在施工現場擺放了聖誕樹，由此開啟傳統，1933年，洛克菲勒中心舉行首次點燈儀式，當時樹上僅有700盞燈。聖誕樹通常由家庭捐贈，運輸費用約7萬元，由洛克菲勒中心支付；節日後，樹木回收捐給「仁人家園」(Habitat for Humanity)，用於建造有需要的家庭住宅。