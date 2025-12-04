我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

浣熊大鬧維州酒莊 把店內搞得一片狼藉後醉倒廁所 被抓後安全野放

記者胡玉立／綜合報導
店經理後來在廁所內發現竊賊竟是一隻浣熊，癱倒在馬桶旁，爛醉如泥。(美聯社)
店經理後來在廁所內發現竊賊竟是一隻浣熊，癱倒在馬桶旁，爛醉如泥。(美聯社)

華盛頓郵報報導，維吉尼亞州一家ABC連鎖酒莊上月28日晚間遭「蒙面歹徒洗劫」。監視畫面顯示，該歹徒翻遍店內各式酒品，砸碎大量酒瓶，在暢飲狂歡後，最後醉倒在員工洗手間馬桶旁。歹徒的真實身分很快揭曉，竟是一隻浣熊。

維州ABC酒莊公關經理莫耶(Carol Mawyer)表示，本案發生在28日商店關門後至29日凌晨之間；「竊賊」浣熊從ABC酒莊阿什蘭(Ashland)門市的天花板鑽入店內，立即觸發感應器，接獲警報的保全公司通知店經理；但因當時店內無人，經理並未理會，隔天上午10點左右前來開門，才明白真相。

這隻浣熊藏身於店內後方儲藏室，隨意取用大量酒水，總計砸碎了14瓶酒，總價約250元。它翻遍蘭姆酒、蘇格蘭威士忌、伏特加等，最後選中一瓶節慶蛋奶酒作為「睡前飲品」。

維吉尼亞州ABC連鎖酒莊的一家門氏上月28日晚間遭「歹徒」入侵。監視畫面顯示，現...
維吉尼亞州ABC連鎖酒莊的一家門氏上月28日晚間遭「歹徒」入侵。監視畫面顯示，現場一片狼藉，總共砸破了14瓶酒，還被任意偷喝。(美聯社)

監視器畫面顯示，29日凌晨3點半左右，這隻浣熊在走道、貨架和箱子間穿梭，玩得不亦樂乎。幾小時後，經理前來開門營業，發現浣熊醉醺醺癱倒在員工洗手間馬桶旁。

漢諾威郡(Hanover County)動物收容所2日表示，動物管制員安全控制住該「竊賊」並將它帶回收容所。該機構在社群媒體發文道：「這隻浣熊睡了好幾小時，除了可能有些宿醉以外，沒有受傷，已被安全野放。希望它能吸取教訓，明白自己不該擅闖空門。」

莫耶表示，維州ABC酒莊有400家門市，以前也能被鹿和牛闖入，但遭浣熊闖空門還是第一回。該公司感謝動物收容所提供「指定代駕」服務。

浣熊聰明且好奇心強，全美各地鄉村和城市都很常見。 今年5月，俄亥俄州春田鎮(Springfield , Ohio)一名警察進行交通攔檢任務拘留了一名駕駛人，當警察返回該輛汽車時，赫然發現駕駛座坐著一隻名叫「丘伊」(Chewy)的寵物浣熊，嘴裡還叼著一根冰毒煙斗(meth pipe)。警方表示，這隻浣熊在該事件中安然無恙。

維州 維吉尼亞州 俄亥俄州

上一則

巴菲特故友 晚年投資煤炭大賺5000萬

下一則

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

延伸閱讀

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放
維州費郡新規上路 按摩店營業期禁鎖門

維州費郡新規上路 按摩店營業期禁鎖門
維州37年懸案大突破 揪出少女命案兇手

維州37年懸案大突破 揪出少女命案兇手
維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，但專家、國防分析師與國安規畫人員仍必須設想一旦爆發核子衝突，美國哪些城市會首先成為攻擊目標；示意圖。（路透）

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

2025-11-29 13:07
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人