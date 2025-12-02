馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

我的頻道

編譯莊瑞萌／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克1日再次表態支持H-1B簽證制度，為美國留住人才。(路透)
Tesla創辦人馬斯克(Elon Musk)表示，美國一直是「印度人才的明顯受益者」，並強調雖然部分在美企業「操弄」H-1B工作簽證制度，但這不應成為全面關閉該計畫的理由。

根據The News Minute與BBC報導，馬斯克1日在印度商人卡馬特(Nikhil Kamath)主持的「People by WTF」節目中受訪時，被問及H-1B簽證與美國日益升高的反移民氛圍時，他指出，美國右翼有人認為該計畫讓「有才能的」美國人失去工作機會。

馬斯克說，自己並不知道實情如何，「但我的直接觀察是，真正有才能的人永遠是稀缺的。我們很難找到足夠的才能橫溢的人來完成這些困難的任務，因此，擁有更多才能橫溢的人會是好事。」

馬斯克坦言，部分美國公司聘用持H-1B身分的印度人才是因為「只要美國公民薪資的一小部分就可聘用」。

他並補充說，「這不是我的經驗，但這是很多人的抱怨。我認為H-1B計畫一直存在一些濫用。在我的公司，我們只想找到世界上最才能橫溢的人。而且我們支付的薪水遠高於平均水準。」他進一步批評，「有些外包公司確實在操弄這套制度。我們需要阻止這種情況，但我絕對不認為應該關閉H-1B計畫。」他還說，美國右翼推動全面停止H-1B簽證的舉動將會產生負面影響。

H-1B簽證允許美國公司雇用熟練的外國工人，大約70%的該類簽證被科技和醫藥等行業工作的印度公民使用。H-1B簽證透過抽籤發放，但外包和人力資源公司經常被指控操縱系統，例如為同一名工人提交多份申請或使用簽證雇用低成本的合約工人，而非用於專業職位。對此，馬斯克重申，「我們需要阻止制度被操弄。」

根據美國政策國家基金會(NFAP)本月公布的數據，印度外包企業獲准的H-1B簽證數量已降至10年新低。今年會計年度，排名前7大的印度公司僅有4573份H-1B初次雇用申請獲得批准，相較2015年大減70%，也較2024年少了37%。

該基金會並示警，川普政府推動的相關政策「可能導致更高的拒簽率，並為雇主帶來其他問題」。

