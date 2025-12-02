H-1B簽證獲批 亞馬遜最多 勞動市場重大轉變

2025財政年度的H-1B簽證核發出現重大變化，自印度本地申請被批准的數量大減，顯示美國就業市場的重大變化。(路透)

H-1B工作簽證 申請核准數量大減，反映美國勞動市場與移民政策都已出現重大轉變。根據「美國政策全國基金會」(National Foundation for American Policy)分析，2025會計年度當中，H-1B初次就業申請排行前25名的雇主裡，位於印度 的企業只有三家。

美國公民暨移民局(USCIS)統計顯示，2025會計年度裡，排名前七名的印度公司總共只通過4573個H-1B初次就業申請，跟2015會計年度相比減少70%，與2024會計年度相比也縮水37%。

「美國政策全國基金會」分析指出，H-1B初次就業申請基本上是提供給新的就業，對於公司而言，這些簽證案件都納入H-1B 6萬5000個年度名額限制的計算，不過擁有美國大學碩士或以上學位者則有2萬個豁免名額。

亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。臉書(Facebook)母公司Meta Platforms位居第二，H-1B初次就業申請核准有1555件。微軟(Microsoft)獲得通過1394件，谷歌(Google)獲得核准1050件。

「美國政策全國基金會」執行主任安德森(Stuart Anderson)對新聞周刊說，從統計數字可以看出，位於印度的公司如今紛紛調整方向，使用數量較少的H-1B簽證對美國市場提供資訊科技(IT)服務，規模最大的美國幾家科技公司則在同一時間聘用許多人，包括最近剛從美國大學畢業、出生於外國的國際學生，協助在美國建立人工智慧(AI)，因為這些美國企業已經投資數千億元發展AI。

分析報告統計顯示，2025會計年度裡，美國有大約2萬8277家企業獲准聘用至少一名持有H-1B簽證的員工。只獲得一名H-1B簽證員工的雇主約61%，較過去來得少，大約95%雇主獲准聘用10名或10名以下H-1B簽證的員工。

超過一半H-1B簽證申請核准，是由初次就業申請員工人數為15人或15人以下的公司取得。