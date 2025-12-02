我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

H-1B簽證獲批 亞馬遜最多 勞動市場重大轉變

記者顏伶如／綜合報導
2025財政年度的H-1B簽證核發出現重大變化，自印度本地申請被批准的數量大減，顯示美國就業市場的重大變化。(路透)
2025財政年度的H-1B簽證核發出現重大變化，自印度本地申請被批准的數量大減，顯示美國就業市場的重大變化。(路透)

H-1B工作簽證申請核准數量大減，反映美國勞動市場與移民政策都已出現重大轉變。根據「美國政策全國基金會」(National Foundation for American Policy)分析，2025會計年度當中，H-1B初次就業申請排行前25名的雇主裡，位於印度的企業只有三家。

美國公民暨移民局(USCIS)統計顯示，2025會計年度裡，排名前七名的印度公司總共只通過4573個H-1B初次就業申請，跟2015會計年度相比減少70%，與2024會計年度相比也縮水37%。

「美國政策全國基金會」分析指出，H-1B初次就業申請基本上是提供給新的就業，對於公司而言，這些簽證案件都納入H-1B 6萬5000個年度名額限制的計算，不過擁有美國大學碩士或以上學位者則有2萬個豁免名額。

亞馬遜(Amazon)在2025會計年度裡拿到數量最多的H-1B初次就業申請核准，共4644件。臉書(Facebook)母公司Meta Platforms位居第二，H-1B初次就業申請核准有1555件。微軟(Microsoft)獲得通過1394件，谷歌(Google)獲得核准1050件。

「美國政策全國基金會」執行主任安德森(Stuart Anderson)對新聞周刊說，從統計數字可以看出，位於印度的公司如今紛紛調整方向，使用數量較少的H-1B簽證對美國市場提供資訊科技(IT)服務，規模最大的美國幾家科技公司則在同一時間聘用許多人，包括最近剛從美國大學畢業、出生於外國的國際學生，協助在美國建立人工智慧(AI)，因為這些美國企業已經投資數千億元發展AI。

分析報告統計顯示，2025會計年度裡，美國有大約2萬8277家企業獲准聘用至少一名持有H-1B簽證的員工。只獲得一名H-1B簽證員工的雇主約61%，較過去來得少，大約95%雇主獲准聘用10名或10名以下H-1B簽證的員工。

超過一半H-1B簽證申請核准，是由初次就業申請員工人數為15人或15人以下的公司取得。

H-1B 工作簽證 印度

上一則

馬斯克：H-1B簽證被濫用 但不應該關閉

下一則

避開國內激烈內卷 中國餐飲業大舉搶進美國市場

延伸閱讀

劍指微軟？亞馬遜聯手Google推出多雲端服務

劍指微軟？亞馬遜聯手Google推出多雲端服務
亞馬遜年度盛會今登場 料發表AI藍圖 帶旺台鏈

亞馬遜年度盛會今登場 料發表AI藍圖 帶旺台鏈
川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定

川普10萬簽證費新措施 影響H-1B尚不確定
H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

H-1B名額 民主黨眾議員提案從6.5萬倍增至13萬

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）。（美聯社）

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

2025-11-26 10:25

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險