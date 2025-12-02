川普取締「不諳英語」卡車司機 駕訓學校也遭殃

川普政府嚴格取締不諳基本英語能力商業的卡車司機，吊銷或暫停他們的駕駛資格。圖為加州一家卡車駕校學員正在學習操作大卡車。(美聯社)

川普 總統今年4月簽署行政命令，嚴格取締不諳基本英語能力商業的卡車司機，吊銷或暫停他們的駕駛資格。而聯邦運輸部的審查發現，在全美大約1.6萬家卡車駕駛學校裡，多達44%不符政府規定。

美聯社報導，運輸部12月1日表示會撤銷其中約3000家駕駛學校的認證資格，除非在30天達到培訓要求；另有4500 家也收到面臨類似處罰的警告。

若失去認證資格，這些駕駛學校不能向學員頒發完成培訓證書，而獲得駕照的必要條件是須持有證書。

運輸部指出，這3000家學校不僅未能達到培訓標準，而且沒有保存準確完整的記錄，涉及偽造或篡改培訓數據。有關學校名單尚未公布。

運輸部長達菲(Sean Duffy) 表示，一定會遏止缺乏培訓司機駕駛卡車及校巴的非法行為。

佛州一名卡車司機非法掉頭導致車禍，造成三人死亡，其後證實該名司機沒有在美國合法居留的資格。(美聯社)

此外，國土安全部也全面審查由移民 擁有的卡車運輸公司，以核實其司機的身分以及是否持有商業卡車駕駛執照的資格。

川普政府此次嚴厲整治駕駛學校及運輸公司，是確保卡車司機具備資格的最新舉措。在此之前，佛州 一名卡車司機非法掉頭導致車禍，造成三人死亡，其後證實該名司機沒有在美國合法居留的資格。

卡車運輸行業團體對聯邦收緊標準、確保司機能夠達到基本英語能力及駕駛資格表示讚賞。內州卡車運輸協會指不法分子利用監管漏洞，將所有人置於危險之中是不可接受的。獨立司機協會也指出，允許駕駛學校自行認證只會出現問題。

全國現約有358萬名商業卡車司機，目前難以預料嚴打不合資格駕駛學校，對早已短缺的卡車司機會有何影響。

自川普要求卡車司機必須通過聯邦規定的英語能力測試後，迄今已有近萬人被吊銷駕駛資格，在運輸業引發勞力短缺壓力。

美國約有15萬名錫克教卡車司機，現已成為眾矢之的。聯合錫克教組織批評政策過於嚴苛，對多年無事故、長期貢獻的移民司機不公，他們在保障美國貨物運輸的同時，卻被當作嫌疑犯對待。