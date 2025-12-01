我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

新聞充滿偏見？84%青少年給負評 批媒體「虛假」、「糟糕」

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為芝加哥的一位大學生正在閱讀報紙。(美聯社)
圖為芝加哥的一位大學生正在閱讀報紙。(美聯社)

非營利組織「新聞識讀計畫」(News Literacy Project，NLP)調查發現，當今美國青少年對媒體負面印象更甚成人，若要青少年用一個詞彙來形容當今的新聞媒體，84%的青少年給出負面回答，包括「偏見」(biased)、「瘋狂」(crazy)、「無聊」(boring)、「虛假」(fake)、「糟糕」(bad)、「沮喪」(depressing)、「困惑」(confusing)和「可怕」(scary)等。

美聯社報導，馬里蘭大學新聞學研究生凱特‧墨菲(Cat Murphy)立志當記者，但她的朋友大多無法理解。

21歲的墨菲說：「許多人會講風涼話，例如『真為你高興，看看妳要面對什麼，妳將一事無成』等。」

青少年看新聞時，往往聽見各種雜音，不知道該相信誰；青少年認為，記者帶有偏見、錯誤百出，疑惑為何要把自身未來寄託在夕陽產業。

墨菲對NLP最新調查結果並不意外，該計畫發現，成人對媒體的評價普遍不高，但13歲到18歲的受訪者對新聞媒體的態度更負面，甚至輕蔑。

過半數的受訪青少年認為，記者經常做不道德的事，如捏造細節、不當引述、付費買消息、挪用影像或為廣告客戶謀利。

不到33%的受訪青少年認為，記者會糾正錯誤、查核事實、廣泛收集資料，或基於公眾利益如實報導，而前述做法是記者應有的職業操守。

就某種程度而言，青少年受訪者反映他們接觸新聞媒體的態度，尤其最具影響力的政治人物常把「假新聞」掛在嘴邊；專家對此表示，少有青少年會定期關注新聞，或願意在學校學習新聞業的真實功用。

記者犯錯或違反職業道德無助該產業發展，且在政治分歧嚴重的時代，發表主觀意見的媒體人讓讀者不知道該相信什麼。

總部位於華盛頓的NLP研究與設計資深副總裁亞當斯(Peter Adams)說：「這種態度有些是理所當然，但很多都源自誤解。」

西北大學新聞學院大四生莉莉‧奧格本(Lily Ogburn)表示，許多同儕從社群媒體看新聞，這些同學的父母在他們的成長過程中不看、也不讀新聞報導，因而未養成媒體識讀習慣。

奧格本曾為校刊「每日西北報」總編輯，該報前年對美足校隊內部涉嫌霸凌和種族歧視的報導，最終讓涉事教練被解雇。

奧格本認為，有些學生不了解報紙的社會角色，以為媒體保護當權者，而非予以監督。

她經常要向同學解釋自己的工作，感嘆「人們普遍不信任記者」，卻也讓她更堅定要從事媒體工作。

奧格本說：「我想成為一名受人信賴的記者，我想報導能讓讀者信任的新聞。」

舊式的媒體營銷方式，在街邊報攤賣當天報紙與雜誌。(美聯社)
舊式的媒體營銷方式，在街邊報攤賣當天報紙與雜誌。(美聯社)

上一則

白宮列「假新聞恥辱榜」 點名這幾家媒體違規 掀限制言論自由爭議

延伸閱讀

娛樂／AI歌手Monet 殺進告示牌排行榜

娛樂／AI歌手Monet 殺進告示牌排行榜
NBA／佛雷格展現狀元價值 末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘

NBA／佛雷格展現狀元價值 末節狂飆12分 獨行俠逆轉鵜鶘
NBA／唐西奇助攻艾頓轟炸鵜鶘禁區 湖人季中錦標賽2連勝

NBA／唐西奇助攻艾頓轟炸鵜鶘禁區 湖人季中錦標賽2連勝
MLB／史上首見 最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

MLB／史上首見 最佳總教練釀酒人墨菲、守護者沃特連莊

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地
「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企