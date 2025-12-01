白宮列「假新聞恥辱榜」 點名這幾家媒體違規 掀限制言論自由爭議

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導

白宮聲稱向「假新聞」宣戰，在官網推出新專頁，公開批評並列出其認為報導不實的媒體機構及記者，甚至設有「恥辱榜」，將屢犯或情節嚴重的違規者曝光，此舉讓人質疑是否限制言論自由。

綜合紐約郵報、英國衛報(The Guardian)等報導，這個新網頁置頂的以「誤導、偏見、揭露」為標題。首批「本周媒體違規者」給點名的包括波士頓環球報(Boston Globe)、哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)及獨立報(The Independent)，指它們歪曲了總統川普對六名民主黨籍國會參議員煽動說法的回應。這個「煽動六人幫」是要求軍人抗拒川普的非法命令。

新網頁指出，「川普總統從未發布過任何非法命令，假新聞媒體明明知道這一點，卻仍然大肆報導」，「川普總統發布的每一項命令均為合法，現任國會議員煽動美軍抗命是危險的，川普總統要求他們必須負上責任」。

該網頁在「要點」標題下列出大量鏈接，指向那些「暗示」事實並非如此的新聞報導。

除「假新聞」專頁外，同時設有「違規者黑名單」，包括華盛頓郵報(Washington Post)、CBS News、美國有線電視新聞網(CNN) 及 MSNBC(現更名為MS Now)等。

訪客可搜索文章資料庫，並看到撰文記者姓名，每篇報導都有「立場偏頗」、「行為不當」或「左翼瘋狂言論」等分類標籤。訪客還可以輸入電郵地址，訂閱每周的「違規者警報」摘要。

除標記為「違規者」的媒體外，還指控美聯社、紐約時報(New York Times)、華爾街日報(Wall Street Journal)、Politico及Axios等，存有偏見或發布不實資訊。

川普早在第一個任期時已跟媒體關係非常緊張，對媒體報導其言論或行為已公開表達不滿，有時甚至會在記者採訪團裡斥責個別記者。

值得注意的是，所有榜上有名者皆屬所謂「進步」媒體，專跟川普唱反調及大肆批評。今次創建新網頁，是川普是對該等媒體攻勢的升級。此前他已提告華爾街日報及紐約時報，並與美國廣播公司(ABC) 及CBS達成和解。

